Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Straubing Tigers verstärken ihre Defensive mit dem US-Amerikaner Ian Scheid.

Der in Coon Rapids, Minnesota, geborene Verteidiger startete aufgrund des verschobenen Saisonstarts in der American Hockey League zunächst bei den Utah Grizzlies aus der East Coast Hockey League in die vergangene Spielzeit, nach 11 Partien in der ECHL kam er dann ab Mitte Februar bei den Colorado Eagles, dem Farmteam der Colorado Avalanche zum Einsatz. Mit fünf Toren und acht Assists in 28 Spielen hatte er dort maßgeblichen Anteil am Erreichen der Playoffs. Zuvor konnte der heute 26-Jährige bereits während seiner College-Zeit auf sich aufmerksam machen und verbuchte in jedem seiner vier Jahre an der Minnesota State University zwischen 22 und 26 Scorerpunkte. Zudem konnte der 1,80 m große und 82 kg schwere Rechtsschütze während dieser Zeit, in der er mit seinem Team drei Mal in Folge die Hauptrunden-Meisterschaft in der amerikanischen College-Liga NCAA feierte, mit +16, +13, +16 sowie +22 zudem hervorragende Werte in der Plus-Minus-Statistik vorweisen. In Straubing wird Ian Scheid künftig die Trikotnummer 65 tragen.

„Ich freue mich sehr darauf, Teil der Organisation der Straubing Tigers und der Straubinger Community zu werden. Im Vorfeld habe ich mich über den Club, die Fans sowie die Stadt erkundigt und ausschließlich Positives gehört. Ich kann es kaum erwarten, aufs Eis zu gehen und loszulegen“, so Ian Scheid zu seinem Engagement in Niederbayern.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, sagt zur Verpflichtung des Verteidigers: „Ian hat in Nordamerika eine ausgezeichnete erste Profi-Saison gespielt und sieht nun seine Zukunft in Europa. Er passt charakterlich hervorragend zu uns, ist sehr bodenständig und wird uns auf dem Eis sicherlich weiterhelfen.“

Hier geht es zum DEL Transfergeflüster

STRAUBING TIGERS – KADER FÜR DIE SAISON 2021/22 (Stand: 09.07.2021)

Trainer-Team: Trainer Tom Pokel, Co-Trainer Rob Leask, Torwart-Trainer Manuel Litterbach, Athletik-Trainer Giovanni Willudda, Skills-Trainer Aleksandrs Kercs

Tor: Sebastian Vogl, Tomi Karhunen

Verteidigung: Marcel Brandt, Stephan Daschner, Adrian Klein, Benedikt Kohl, Cody Lampl, Brandon Manning, Ian Scheid, Benedikt Schopper, Mario Zimmermann

Angriff: Jason Akeson, Chase Balisy, Marco Baßler, Tim Brunnhuber, Mike Connolly, Andreas Eder, David Elsner, T.J. Mulock, Joshua Samanski, Sandro Schönberger, Travis St. Denis, Yannik Valenti