Moderner, schneller und aufgeräumter

Hockeyweb geht mit neuer Website an den Start

15.08.2025, 09:19 Uhr Lesedauer: eine Minute

Das neue Design verschafft ein besseres Leseerlebnis.

Neben der optischen Neugestaltung mit einem klar lesbaren Schriftbild, überzeugt die Website vor allem mit deutlich höherer Leistungsfähigkeit – schnellere Ladezeiten sorgen dafür, dass Fans noch rascher zu den gewünschten Informationen gelangen. Das moderne, nutzerfreundliche Design und die optimierte Navigation machen es leicht, Spielpläne, Ergebnisse, Tabellen und Liveticker für zahlreiche Ligen wie DEL, DEL2, NHL, CHL, ICEHL, SHL und viele mehr zu finden.

Ein besonderes Highlight ist der neue Konferenz-Liveticker, der alle relevanten Ligen auf einen Blick zusammenführt. Hinzu kommen erweiterte Filterfunktionen, mit denen Nutzer gezielt nach Teams, Spieltagen oder weiteren Kriterien suchen können.

Mit diesem umfassenden Relaunch macht Hockeyweb einen großen Schritt nach vorne – und bietet Eishockeyfans eine zentrale, moderne Anlaufstelle für alle aktuellen News und Live-Informationen. Daneben sind noch weitere Dinge in Planung, über die sich die Leser schon bald freuen dürfen.