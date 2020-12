Lesedauer: ca. 1 Minute

In einer erneuten Ausgabe unseres Instagram-Livestream ist Hockeyweb-App-Entwickler Wilko Eisele zu Gast. Wir werden mit dem Fan der Adler Mannheim über seine Leidenschaft zum Eishockey und über die App sprechen.

Die Hockeyweb App begeistert seit Jahren viele Eishockey Fans. Mit der App bleiben die Fans des besten Sports der Welt immer auf dem neusten Stand. Mit der kostenlosen Hockeyweb App nehmen unter anderem die deutschen Eishockeyligen DEL, DEL2 und die Oberligen Einzug auf dein Android oder IOS-Gerät. Viele interessante Statistiken und Grafiken veranschaulichen Dir die Situation in den jeweiligen Ligen und den Saisonverlauf Deiner Lieblingsteams. Meldungen, Spielergebnisse und Statistiken sind für die DEL, die DEL2, die Oberligen und einige internationale Formate (z.B. NHL, WM, CHL) verfügbar. Wir schauen mit euch mal hinter die Kulissen und befragen dazu den App-Entwickler Wilko Eisele. Ihr könnt natürlich wie immer eure Fragen stellen und auch Kritik und Verbesserungswünsche zur App äußern.

Wir haben für euch nochmal alle App-Features aufgelistet:

• aktuelle Meldungen und Artikel

• alle Spiele und Ergebnisse verschiedener Eishockeyligen

• Spielstatistiken vor, während und nach dem Spiel

• Zwischenstände laufender Spiele

• Anzeige des Drittels mit Spielminute

• Spiel-Details mit Torschützen & Strafen

• Live-Tabelle

• übersichtliche Performance-Grafik zu jedem Team

• Tabellenplatz-Entwicklung in der Positionstrend-Grafik

• aktuelle Tabelle mit Punkten, Toren, Gegentoren und Tor-Differenzen.

• Auswahl eines Lieblingsteams in den Einstellungen

• Push-Benachrichtigungen bei Meldungen

• Push-Benachrichtigungen (Tore, Drittelergebnisse und Endergebnisse)

• individualisierte Push-Benachrichtigungen für dein Lieblingsteam

• teile Meldungen und Spielergebnisse mit Freunden in sozialen Netzwerken

Egal ob Zuhause, unterwegs, in der Eishalle oder in der Arena: mit der Hockeyweb - die Eishockey App hast du Deinen Lieblingssport immer in der Tasche.



Los geht es am Freitag, den 18.12.2020 um 18:00 Uhr auf unserem Hockeyweb Instagram-Account. Moderieren wird das Ganze Alexander "BloodyLP" Blattmann, der selbst schon einmal Gast beim Instagram-Livestream war. Blattmann ist NHL-YouTuber und DEL2-Kommentator bei den Freiburger Wölfen.



Alle vergangenen Instagram-Livestreams (u.a. Seider, Kahun, Grubauer, Stützle, Reichel, Peterka, Holzer) sind auch in unserem Spotify-Podcast zu finden.