Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Schwenninger Wild Wings können mit der Verpflichtung des 21-jährigen Håkon Hänelt eine wichtige Position im U23-Bereich besetzen. Der Stürmer spielte in den vergangenen beiden Spielzeiten bei den Kölner Haien und wurde mit den Domstädtern in dieser Saison Vizemeister.

Trotz seines jungen Alters hat der Linksschütze schon etliche Erfahrungen in der Eishockeywelt sammeln können. „Håkon bringt vieles mit und hat das Talent, um sich in dieser Liga durchzusetzen. Wir wollen ihn auf diesem Weg unterstützen und ihn bestmöglich fordern und fördern. Er hat bei unserer Spielidee absolut die Chance, seine Stärken zur Geltung zu bringen“, sagt Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner.

Ausgebildet bei den Eisbären Juniors und in der Salzburger der Red Bull Akademie, gab Hänelt bereits 2020 als Teenager sein Profidebüt in der Hauptstadt. Gedraftet von den Washington Capitals folgten Einsätze in der Québec Maritimes Junior Hockey League und ein Match in der AHL. Von der U16 bis zur U20 vertrat er den DEB zudem auf internationaler Bühne.

Am Neckar will sich der gute Schlittschuhläufer noch mehr Eiszeit und eine größtmögliche Rolle im Team von Steve Walker erspielen. „Ich freue mich sehr auf Schwenningen, da es ein sehr professionell geführter Traditionsverein mit einem erstklassigen Coaching ist – das sehr schnelles, intensives Eishockey auf der kleinen Eisfläche spielen lässt. Außerdem ist die Stimmung immer unglaublich gut, worauf ich mich riesig freue“, blickt die neue Nummer 19 auf sein Engagement in der Neckarstadt voraus.



