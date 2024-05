Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Die Iserlohn Roosters haben ihre Planungen auf der Torhüterposition für die kommende Spielzeit abgeschlossen: Nachdem Andreas Jenike seinen Vertrag bereits Ende der vergangenen Saison um zwei Jahre verlängert hatte, steht ihm in der kommenden Spielzeit mit Hendrik Hane ein neuer Gespannpartner zur Seite. Hane wechselt von der Düsseldorfer EG an den Seilersee und ersetzt damit Kevin Reich, der die Roosters nach einer Saison wieder verlassen wird.

Der 23-jährige Hane absolvierte in der Saison 2019/2020 seine ersten Spiele im deutschen Oberhaus und kommt in inzwischen 62 Spielen auf eine Fangquote von 90,3%. Dazu kommen 30 weitere Partien in der DEL2, in denen Hane über 91% Fangquote aufweist. Der junge Goalie absolvierte über 40 Spiele für die U20-Nationalmannschaft und hat auch drei Einsätze im Dress der A-Nationalmannschaft in seiner Vita stehen. Für den gebürtigen Düsseldorfer, der bisher auch seine gesamte Karriere in der Landeshauptstadt verbracht hat, ist der Wechsel ins Sauerland ein wichtiger Schritt in seiner Entwicklung: „Ich habe Düsseldorf extrem viel zu verdanken, habe dort die Chance und das Vertrauen bekommen, Profi zu werden. Für mich war es jetzt aber an der Zeit, etwas Neues zu machen – ich denke, die Perspektive bei den Roosters ist die richtige für meine weitere Karriere. Ich weiß natürlich um die Rivalität der beiden Clubs, nicht zuletzt aufgrund der Auswärtsspiele in Iserlohn. Ich freue mich darauf, Teil dieser Stimmung zu sein und hoffentlich auch meinen Teil dazu beizutragen.“



„Es ist keine große Neuigkeit, dass die Torhüterposition in unserer Sportart elementar ist. Es war ein wichtiges Zeichen, dass Andy sich unmittelbar nach dem Klassenerhalt, an dem er bekanntlich einen riesigen Anteil hatte, zu uns bekannt hat. Mit Hendrik bekommen wir einen talentierten Jungen, der großes Potenzial hat, gleichzeitig aber schon in seine fünfte Profi-Saison geht und sich an Andys Seite weiterentwickeln soll und wird“, erklärt Axel Müffeler, der gemeinsam mit Headcoach Doug Shedden für die Kaderplanung verantwortlich ist.

Darüber hinaus verabschieden sich die Roosters von Kevin Reich. Müffeler bedauert die Trennung vom 29-Jährigen: „Kevin hatte eine schwierige Zeit und hätte sich sein Engagement bei den Roosters sicherlich anders vorgestellt. Letztlich sind wir gemeinsam zu der Auffassung gelangt, dass er in der kommenden Saison nicht mehr für die Roosters auflaufen wird. Wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft.“

Der gebürtige Iserlohner Kevin Reich war vor der vergangenen Saison als amtierender Vizemeister vom ERC Ingolstadt an den Seilersee gewechselt und absolvierte elf Partien im Roosters-Trikot.

Der Kader der Iserlohn Roosters für die kommende Saison nach aktuellem Stand:

Headcoach: Doug Shedden

Tor: Andreas Jenike, Hendrik Hane

Verteidigung: Hubert Labrie (CAN), Emil Quaas, Colton Jobke, Stanislav Dietz, Johannes Huss.

Sturm: Sven Ziegler, Taro Jentzsch, Maciej Rutkowski, John Broda, Eric Cornel (CAN), Tyler Boland (CAN), Michael Dal Colle (CAN), Brayden Burke (CAN), Branden Troock (CAN).