Die Heimspielstätte der Eisbären Berlin erhält einen neuen Namen. Ab dem 22. März 2024 heißt die Mercedes-Benz Arena offiziell Uber Arena. Dies ist das Ergebnis einer neuen langfristigen Partnerschaft zwischen Uber und der Anschutz Entertainment Group (AEG).

Im Zuge dieser Partnerschaft werden die zwei Veranstaltungsorte der AEG in Berlin-Friedrichshain ab dem 22. März 2024 zur Uber Arena bzw. Uber Eats Music Hall. Die beiden Venues, die zu den größten Eventlocations in Berlin gehören, sowie anliegenden Restaurants, Kino und Bowlingbahn liegen zukünftig am Uber Platz, der jährlich fast acht Millionen Besucher zählt.