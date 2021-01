Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Adler Mannheim sind auch nach dem sechsten Saisonspiel weiter ungeschlagen. Die Augsburger Panther lagen bereits mit 3:1 in Führung, mussten sich letztendlich dann noch mit 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben.

Die Adler Mannheim hatten es ihrem Angreifer Brendan Shinnimin zu verdanken, dass sie es überhaupt in die Verlängerung bei ihrem Gastauftritt in Augsburg schafften. Der 30-jährige Kanadier, der erst vor der Saison zu den Kurpfälzern wechselte, erzielte alle drei Treffer (18. / 36. / 46.) seines Teams während der regulären Spielzeit. „Natürlich freue ich mich über den Hattrick, aber unsere ganze Reihe hat heute ein gutes Spiel abgeliefert“, sagte Shinnimin nach der Partie. „Die gesamte Mannschaft hat Moral bewiesen und ein tolles Comeback hingelegt. Das Spiel hat gezeigt, dass wir Partien auch nach Rückständen gewinnen können, wenn wir uns weiter ans System halten.“ Für Augsburg trafen Neuzugang Spencer Abbott (4.), Adam Payerl (17.) und Drew LeBlanc (25.). Die Adler lagen bereits mit 1:3 in Rückstand und drehten die Partie danke einem Kraftakt und Shinnimin , so dass es nach 60 Minuten Unterschieden stand. Für den Extrapunkt sorgte Matthias Plachta (63.) als dieser ein feines Zuspiel von Thomas Larkin verwertete. Mannheim bleibt damit weiter ungeschlagen und Tabellenführer der Gruppe Süd. Für Augsburg war der Punktgewinn wichtig, da man so die rote Laterne an die Straubing Tigers (zumindest vorübergehend, da das Spiel von Straubing noch läuft) weiterreichte. Bereits am kommenden Dienstag steht für beide Teams das nächste Spiel an. Mannheim empfängt die Schwenninger Wild Wings, während Augsburg beim EHC Red Bull München ran muss.

Tore: 1:0 (3:30) Spencer Abbott (David Stieler, Maximilian Eisenmenger), 2:0 (16:21) Adam Payerl (Marco Sternheimer, Michael Clarke), 2:1 (17:41) Brendan Shinnimin (Stefan Loibl, Markus Eisenschmid), 3:1 (24:41) Andrew LeBlanc (Wade Bergman, Adam Payerl), 3:2 (35:10) Brendan Shinnimin (Markus Eisenschmid, Thomas Larkin), 3:3 (45:13) Brendan Shinnimin (Stefan Loibl, Markus Eisenschmid), 3:4 (62:15) Matthias Plachta (Thomas Larkin)

Strafminuten: Augsburg 4, Mannheim 8