DEL kompakt am Sonntag

Höhenflug: Augsburger Panther setzen Siegesserie fort

19.10.2025, 21:10 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

In den letzten zwei Jahren kämpften die Augsburger Panther um den Klassenerhalt. Nach drei Niederlagen zum Start haben sie aktuell zu einem Höhenflug angesetzt.

Beim 5:3 (2:0, 2:1, 1:2) gegen die Löwen Frankfurt ließ die Mannschaft von Trainer Bill Peters nur nach dem zwischenzeitlichen 5:1 etwas anbrennen und feierte den siebten Sieg aus den vergangenen neun Spielen. Alexandre Grenier, der bis zum neunten Spieltag auf sein erstes Tor warten musste, machte mit drei Treffern den Unterschied gegen die Löwen, die nach zwei Toren von ihrem Torjäger Cameron Brace erst spät aufwachten und nur noch verkürzen konnten. Die Panther klettern auf den siebten Tabellenplatz, stehen bei 20 Punkten und sind vom Tabellenende weit entfernt. Fünf Erfolge am Stück bejubelten sie zuletzt vor sieben Jahren, ebenfalls im Oktober siegte der AEV sechsmal.

Ein Spektakel-Spiel sahen die Zuschauer in der Lanxess Arena zwischen den Drittplatzierten Kölner Haien und den Zweitplatzierten Straubing Tigers, in dem sich die Domstädter mit 7:4 (2:3, 3:1, 2:0) durchsetzten. Mit 0:1, 1:3 und 2:4 lagen die Haie zurück. Zwischen der 36. Minute und der 41. Minute schalteten sie nochmal einen Gang höher und machten aus einem 3:4-Rückstand eine 6:4-Führung. Gregor MacLeod und Peter Russell stachen mit jeweils zwei Toren auf Seite der Kölner heraus. Mit dem fünften Heimsieg verkürzen sie den Rückstand auf die Tigers.

Die Eisbären Berlin verpassten unter der Woche das Achtelfinale der Champions Hockey League. In der Liga läuft es allerdings bestens. Mit 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) heimsten die Hauptstädter bei den Iserlohn Roosters die nächsten drei Punkte ein. Auf Seiten des Meisters punkteten die Spieler Yannick Veilleux, Mitch Reinke, Ty Ronning und Liam Kirk jeweils doppelt. Für die Sauerländer netzten die drei Top-Torschützen Daniel Fischbuch, Christian Thomas und Julian Napravnik.

Am Freitag verloren die Adler Mannheim ihr erstes Spiel nach 60 Minuten. In Wolfsburg sind sie mit einem 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)-Erfolg wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Zwei Führungen durch Überzahltore reichten den Grizzlys nicht. Im zweiten Drittel drehten Leon Gawanke und Verteidiger Nicolas Mattinen mit seinem bereits siebten Saisontreffer das Spiel, auf das Kristian Reichel mit seinem Schuss ins verwaiste Tor den Schlusspunkt setzte. Nach einem exzellenten Start rutschen die Wolfsburger auf den zehnten Tabellenplatz. Der letzte Erfolg gelang am 3. Oktober beim 7:5 in München.

Tore am Fließband produzierte der ERC Ingolstadt unter der Woche in der CHL und am letzten Spieltag in der Liga. Gegen die Schwenninger Wild Wings stockte der Motor zunächst. Nach 40 Minuten stand ein 1:1 auf der Anzeigetafel. Innerhalb von 186 Sekunden stellten Austen Keating und Leon Hüttl für die Schanzer auf 3:1. Tylor Spink brachte die Wild Wings nochmal heran. Doch Morgen Ellis markierte den 4.2 (1:1, 0:0, 3:1)-Endstand.

Mit einem 4:3 (0:0, 2:2, 2:1) gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven ziehen sich die Nürnberg Ice Tigers aus dem Niederlagenstrudel. Der unter der Woche verpflichtete Neuzugang Brett Murray schoss eine Zwei-Tore-Führung heraus, die die Nordseestädter durch Akito Hirose, Bennet Roßmy und Miha Verlic in eine Gästeführung drehten. Nach dem Ausgleich der Franken durch Cole Maier sah alles nach der Verlängerung aus. Doch 24 Sekunden vor Schluss überwand Thomas Heigl seinen ehemaligen Teamkollegen Leon Hungerecker im Tor der Pinguins und ließ die Ice Tigers nach fünf sieglosen Auftritten wieder jubeln.

Selbstvertrauen sammelte der EHC Red Bull München beim 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) gegen die Dresdner Eislöwen. Brady Ferguson im ersten Drittel, sowie Dillon Heatherington im zweiten Abschnitt hießen die Torschützen für die Hausherren. Die Antwort des ehemaligen Mücheners Trevor Parks kam erst 246 Sekunden vor Schluss. Dieses Ergebnis zitterten die Red Bulls, bei denen der nachverpflichtete Torhüter Antoine Bibeau zum ersten Mal zwischen den Pfosten stand, über die Zeit.