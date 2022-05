Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Bietigheim Steelers haben den Vertrag mit Guillaume Naud verlängert. Der Deutsch-Kanadier agierte als Allrounder und war ein wertvoller Bestandteil der Vorjahresmannschaft.

Auch in der neuen Spielzeit wird der 29-jährige Allrounder im Trikot der Steelers wieder alles geben. Der Deutsch-Kanadier kam vor der letzten Saison aus der Oberliga zu den Schwaben und spielte eine starke Debütsaison in der DEL. In seinen 39 Spielen erzielte Guillaume Naud fünf Treffer und konnte acht weitere Buden vorlegen. Mit einem Wert von +4 konnte er den besten Wert aller Spieler in der +/- Statistik der Steelers nachweisen.

Geschäftsführer Volker Schoch: „Guillaume hat es geschafft sich durchzusetzen. Er hat dem Druck der kritischen Beobachtungen immer standgehalten und wurde im Laufer der Saison immer sicherer. Er hat sich in jedem Spiel in den Dienst der Mannschaft gestellt und hat sich sehr gut entwickelt.“

Guillaume Naud: „Ich möchte mich bei Volker Schoch uns der gesamten Steelers-Organisation bedanken, dass ich eine weitere Saison im Bietigheimer Trikot auflaufen darf. Was wir in der letzten Saison geschafft haben war unglaublich und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir in der kommenden Spielzeit erreichen können.“

Trainer Daniel Naud: „Guillaume hat bewiesen, dass er in der DEL spielen kann. Er hat sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt. Man kann ihn sowohl als Verteidiger als auch als Stürmer einsetzen. Zudem ist er in Unterzahl ein wertvoller Spieler für uns.“