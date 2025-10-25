Die DEL am Freitag

Großkampftag in Frankfurt, Mannheim siegt im Spitzenspiel gegen Köln

25.10.2025, 07:09 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

In Frankfurt hatten die Schiedrichter alle Hände voll zu tun und verteilten am Ende 159 Strafminuten,

Löwen Frankfurt - Fischtown Pinguins 7:3 (2:2, 4:1, 1:0)

Es ging hitzig zu in der Frankfurter Eissporthalle. Schon am Ende des ersten Drittels kam es zu einer größeren Keilerei: Bremerhavens Christian Wejse, Maksim Matushkin und Reid McNeill gerieten aneinander, drei Minuten vor der Schlusssirene durfte dann so ziemlich jeder mal, auch zwischendurch gab es immer wieder kleinere Scharmützel. 71 Strafminuten für Löwen, 88 für die Gäste aus dem hohen Norden standen am Ende in der Statistik - und jeweils vier Ausschlüsse auf beiden Seiten.

Eishockey wurde auch gespielt - und hier waren die Gastgeber deutlich besser: Durch einen Zwischenspurt zu Beginn des Mittelabschnitts mit drei Toren innerhalb von zwei Minuten stellten sie von 2:2 auf 5:2. Matthew Wedman und Cameron Brace trafen in Überzahl, zudem erzielte Maksim Matushkin seinen zweiten Treffer an diesem denkwürdigen Abend. Matushkin steuerte noch drei Torvorlagen herbei und war mit fünf Scorerpunkten neben Torwart Cody Brenner, der 38 Schüsse der Punguins parierte (92,68 Prozent Fangquote), der Mann des Abends. Jacob Lilja, mit großen Erwartungen vor der Saison verpflichtet, traf bei seinem Debüt für die Hessen zum 1:0 nach rund neun Minuten.

Adler Mannheim - Kölner Haie 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Mannheim gegen Köln, ein bisschen der deutsche "Classico on Ice", dazu noch das Spitzenspiel Erster gegen Dritter, das die Kurpfälzer für sich entschieden. Kris Bennett und Ex-Hai Justin Schütz trafen doppelt für die Adler, Maximilian Franzreb hielt 28 von 30 Torschüssen der Rheinländer (93,33 Prozent Fangquote). Damit bleiben die Adler das Maß aller Dinge in dieser Saison und liegen mit 33 Punkten aus 13 Spielen weiter an der Tabellenspitze der DEL.

Eislöwen Dresden - Stgraubing Tigers 2:4 (0:0, 2:0, 1:1)

Auf Tuchfühlung zu den Adlern bleiben die Straubing Tigers (30 Punkte), die beim Liga-Neuling in Dresden knapp gewannen. Entscheidend war ein Doppelschlag von Straubings Marcel Brandt, der zur Spielmitte innerhalb von nur 32 Sekunden 1:0 auf 3:0 aus Sicht der Niederbayern stellte und damit den Grundstein zum Sieg legte.

Grizzlys Wolfsburg - Iserlohn Roosters 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Jacob Hayhurst und Hannibal Weitzmann waren die Matchwinner für die Grizzlys: Hayhurst traf doppelt, Hannibal Weitzmann parierte 21 von 22 Torschüssen der Sauerländer, für die Tyler Boland zwei Minuten vor dem Ende den einzigen Treffer erzielte.

Schwenninger Wild Wings - Nürnberg Ice Tigers 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Nach elf Minuten erzielten die Gäste aus Franken die 2:1-Führung durch Julius Karrer, doch dann drehten die Hausherren auf - und mit vier unbeantworteten Toren die Partie: Arkadiusz Dziambor und Alexander Karachun trafen Mittelabschnitt, Alex Trivellato und erneut Karachun im Schlussdrittel.