Die Grizzlys Wolfsburg haben ihren Jungnationalspieler Steven Raabe (18) mit einem langfristigen Dreijahresvertrag ausgestattet. Der gebürtige Salzgitteraner hatte in der Saison 2018-2019 als jüngster Grizzlys-Spieler der Club-Geschichte in der Deutschen Eishockey Liga debütiert.

Insgesamt kommt Steven Raabe bislang auf 25 DEL-Partien (zwei Torvorlagen). In der abgelaufenen Saison spielte er vorrangig für die Hannover Indians, um sich dort die erforderliche Spielpraxis zu holen und sich auf das erfolgreiche Bestehen seines Abiturs konzentrieren zu können.

In der Oberliga und für die Indians sammelte Raabe in 42 Partien 24 Punkte. Mit der U18-Nationalmannschaft schaffte der Linksschütze in der letzten Saison den Aufstieg in die A-Gruppe der IIHF-Weltmeisterschaft. Zuletzt wurde er auch in den Kader der U19-Nationalmannschaft berufen.

„Unser Angebot an Steven zeigt, dass wir langfristig mit ihm planen. Wir wollen seine Entwicklung bestmöglich fördern und den gemeinsamen Weg weitergehen. Dafür werden wir entscheiden, welche Liga sportlich am besten zu ihm passt. Mittelfristig sehen wir Steven fest bei uns im Profi-Kader“, so Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.