Lesedauer: ca. 1 Minute

​Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf ist echter ein Transfer-Coup gelungen: Tyler Morley (30) wechselt vom finnischen Top-Team und aktuellen Meister Tappara Tampere zu den Grizzlys Wolfsburg und erhält einen Einjahresvertrag.

Tyler Morley feierte in der vergangenen Saison mit Tappara Tampere den finnischen Meistertitel und war mit 13 Treffern und 28 Vorlagen in 52 Partien maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt. Im Finale hatte sich Tappara gegen den kommenden Gruppengegner der Grizzlys in der CHL, TPS Turku, durchgesetzt. Sehr erfolgreich war Morley auch in der letztjährigen CHL-Saison. Hier führte ihn der Weg bis ins Finale. Denkbar knapp mit 2:1 ging der Titel an Rögle BK. In elf Spielen überzeugte er mit drei Toren und vier Vorlagen.

Tyler Morley gilt als agiler Center mit sehr gutem Auge für seine Mitspieler. Das beweisen seine Zahlen. Zur Saison 2017/18 hatte der damals erst 24-jährige Linksschütze den Weg nach Europa gesucht. In seiner ersten Spielzeit bei Medvescak Zagreb in der EBEL überragte der Kanadier mit 31 Toren und 43 Vorlagen in 60 Spielen. Anschließend führte ihn sein Weg nach Finnland. Zunächst stellte er bei SaiPa seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis: In 60 Spielen steuerte er 17 Tore und 26 Assists bei. Im Folgejahr gelangen ihm für Tappara in nur 37 Partien 14 Treffer und 24 Vorlagen.

Nach einer kurzen Saison in der SHL ging es für den 1,73 Meter großen Mittelstürmer zurück nach Tampere. Dieser Weg sollte von Erfolg gekrönt sein: Die Saison endete für Morley mit dem finnischen Meistertitel und insgesamt 41 Punkten in 52 Spielen.