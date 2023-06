Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Grizzlys Wolfsburg haben mit Stürmer Robert Kneisler einen weiteren U23-Spieler verpflichtet und die Personalplanungen für den Beginn der kommenden Saison damit frühzeitig abgeschlossen. Kneisler erhält bei den Niedersachsen einen Einjahresvertrag.

Der 21-jährige Linksschütze hat in den vergangenen beiden Spielzeiten in der DEL für die Bietigheim Steelers gespielt. In beachtlichen 106 Partien konnte er zwei Tore erzielen und darüber hinaus sieben Vorlagen beisteuern. Seine gesamte Jugendlaufbahn verbrachte Kneisler beim Stammverein SC Bietigheim-Bissingen. In der Saison 2018-2019 und im Alter von 17 Jahren absolvierte der in Herrenberg geborene Angreifer seine ersten Profispiele für die Steelers in der DEL2.