Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Grizzlys Wolfsburg treiben ihre Planungen für die kommende Spielzeit weiter fleißig voran und können nun einen weiteren Neuzugang präsentieren. Stürmer Julian Chrobot wechselt von den Kölner Haien nach Niedersachsen.

Der 22-jährige Chrobot wurde in Augsburg geboren und in der Jugend des Augsburger EV ausgebildet, zudem war er von 2016 bis 2018 in der Salzburger RB Hockey Academy aktiv. Von dort aus ging es für den Linksschützen nach Köln, wo er unter anderem 69 Partien (27 Tore, 36 Vorlagen) für die Junghaie in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) U20 absolvierte. Nach Timo Ruckdäschel ist Chrobot, der mit der Trikotnummer 40 auflaufen wird, die zweite Neuverpflichtung, die unter das U23-Kontingent fällt.

In der Saison 2020-2021 stand der Angreifer erstmals für die Domstädter in der PENNY DEL auf dem Eis und kommt bis heute auf 86 Partien in Deutschlands höchster Spielklasse, in der er bisher vier Treffer und 17 Assists verbuchte. Darüber hinaus durchlief Chrobot in den vergangenen Jahren die U-Mannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes. Ende 2020 war der Neu-Grizzly zudem Teil des deutschen Teams bei der U20-Weltmeisterschaft in Edmonton (Kanada).

„Wir sind sehr froh, dass sich Julian für uns entschieden hat. Er ist ein junger Stürmer, in dem wir sehr viel Potenzial sehen. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen wird“, betont Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

Der aktuelle Kader für die Saison 2023-2024

Torhüter: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann, Ennio Albrecht

Verteidigung: John Ramage (Al), Björn Krupp, Armin Wurm, Janik Möser, Nolan Zajac (Al), Ryan Button, Philipp Mass

Sturm: Lucas Dumont, Jean-Christophe Beaudin (Al), Laurin Braun, Gerrit Fauser, Darren Archibald (Al), Julian Chrobot (U23), Luis Schinko, Chris Wilkie (Al), Timo Ruckdäschel (U23), Spencer Machacek (Al), Fabio Pfohl, Matt White