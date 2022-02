Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Grizzlys Wolfsburg haben ihren Kader mit Angreifer Alexandre Mallet erweitert. Der 29-jährige Kanadier wechselt mit sofortiger Wirkung von Berani Zlin aus der tschechischen Extraliga in die Autostadt und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Bereits seit sechs Spielzeiten ist der 1,85 Meter große Außenstürmer, der auch als Center eingesetzt werden kann, in Tschechien aktiv. Seit seinem Europa-Wechsel im Jahr 2016 hat der Kanadier durchweg in der Extraliga gespielt, zuletzt bei Berani Zlin. Mit seinem Teams Dynamo Pardubice und Kometa Brünn feierte der Rechtsschütze zwei Meistertitel.

Insgesamt absolvierte der Powerforward in 338 Partien 52 Treffer und gab 69 Vorlagen. Zudem nahm er mit seinen Clubs dreimal an der Champions Hockey League teil. Alexandre Mallet wird am Donnerstag in Wolfsburg erwartet und erhält bei den Grizzlys die Trikotnummer 92.

„Wir haben mit Alex einen Spieler verpflichtet, der zum einen keine großen Schwierigkeiten haben wird, sich im Spielbetrieb zu integrieren, da er bis zuletzt im Einsatz war und zum anderen ist er genau der Spielertyp, den wir gesucht haben, da er variabel auf dem Flügel oder als Center eingesetzt werden kann. Alex ist ein Powerforward, zudem noch ein Rechtsschütze, der sowohl in Unterzahl als auch in Überzahl eingesetzt werden kann und auch den Zweikampf mit dem Gegner nicht scheut. Diese Verpflichtung gibt uns noch mehr Tiefe im Kader, die wir im Hauptrundenendspurt und auch in den Playoffs brauchen werden“, so Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.