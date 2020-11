Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Grizzlys Wolfsburg haben die bislang noch nicht vergebene, aber fest eingeplante Position in der Defensive durch Julian Melchiori (28) besetzt. Der mit 1,95 Meter groß gewachsene Kanadier erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag ab Saisonstart bis zum Saisonende.

Melchiori spielte in der vergangenen Saison als Assistenzkapitän für die Binghamton Devils in der American Hockey League. Neben insgesamt 446 Partien (89 Punkte) in der AHL kommt der in Ontario geborene Linksschütze auch auf 30 Partien in der NHL. Dort stand er zuletzt (2016-2017) für die Winnipeg Jets auf dem Eis.

Durch die frühzeitige Verpflichtung kann Julian Melchiori, der bei den Grizzlys die Trikotnummer 44 erhalten wird, die gesamte restliche Vorbereitung auf die neue Saison – inklusive des MagentaSport Cups gemeinsam mit dem Team bestreiten und sich in seiner neuen Umgebung einfinden.

„Julian war eigentlich schon seit sehr langer Zeit der Spieler, den wir für unsere Abwehr noch haben wollten. Der Transfer war nicht so ganz einfach, da er beim KHL-Team Neftekhimik unter Vertrag stand. Glücklicherweise konnte er jetzt alle Wechselmodalitäten mit seinem bisherigen Arbeitgeber klären. Julian ist ein stabiler Allrounder, mit Leadership und körperlicher Präsenz vor dem eigenen Tor, der viel Eiszeit bekommen und ein wichtiger Pfeiler in unserer Abwehr sein wird“, erklärt Grizzlys-Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf.