Außenstürmer geht in seine zweite Saison in Wolfsburg

Lesedauer: ca. 1 Minute

Den Grizzlys ist es gelungen den Vertrag mit Trevor Mingoia um ein weiteres Jahr bis 2023 zu verlängern. Der US-amerikanische Außenstürmer kehrt damit im Sommer nach Wolfsburg zurück und geht in seine zweite Saison bei den Niedersachsen.

Nach Stationen in Schweden und Finnland war der 30-Jährige im vergangenen Sommer zum Team von Headcoach Mike Stewart gestoßen. „Mingo“ wurde schnell zu einem Leistungsträger und einem wichtigen Faktor im Spiel der Autostädter. Nach 47 Hauptrundenspielen standen für den Rechtsschützen ebenso viele Scorer-Punkte auf der Habenseite – ihm gelangen 15 Treffer, 32 legte er auf.

Darüber hinaus war Mingoias Plus-Minus-Bilanz mit +9 deutlich im positiven Bereich. Im Playoff-Viertelfinale gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven steuerte er zwei Tore und zwei Vorlagen bei, ehe ihn eine Verletzung außer Gefecht setzte. Das Kapitel Wolfsburg ist für den sympathischen Angreifer damit aber eben noch nicht beendet.

„Wir sind natürlich sehr froh, dass sich Mingo für uns entschieden hat. Er ist zweifelsfrei einer der besten Techniker in der Liga, läuferisch top und kann im Spiel Eins-gegen-Eins den Unterschied ausmachen. Das letzte Jahr war für ihn trotz seiner herausragenden Bilanz nicht ganz einfach, da ihn zwei Verletzungen an einer noch besseren Ausbeute gehindert haben. Letztendlich freuen wir uns alle sehr, dass er mit seiner Familie im August zurück nach Wolfsburg kommen wird, da er auch einige bessere dotierte Angebote, unter anderem auch aus der KHL, ausschlug, und unseren gemeinsamen Weg weiter mitgehen möchte“, so Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz-Fliegauf.