Die Grizzlys haben den Vertrag mit ihrem derzeitigen Kapitän Spencer Machacek um ein Jahr verlängert. Der gebürtige Kanadier spielt seit 2018 im Dress der Niedersachsen.

Nicht erst in der siegreich gestalteten Viertelfinalserie gegen Bremerhaven hat Spencer Machacek seinen Wert für die Grizzlys unter Beweis gestellt. Sowohl als Leader als auch Torschütze trat der 33-jährige Kanadier mehrfach in den Vordergrund und führte seine Mannschaft in Abwesenheit des verletzten und etatmäßigen Kapitäns Sebastian Furchner ins Halbfinale.

Spencer Machacek spielt seit 2018 für die Grizzlys Wolfsburg und avancierte schnell zum Publikumsliebling. In 205 PENNY DEL-Partien erzielte der Rechtsschütze 70 Tore und gab 62 Vorlagen.