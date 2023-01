Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach Darren Archibald haben die Grizzlys Wolfsburg auch den Vertrag mit Center Jean-Christophe Beaudin vorzeitig verlängert. Der 25 Jahre junge Kanadier wird durch seinen neuen Einjahresvertrag auch in der kommenden Saison für Schwarz-Orange auflaufen.

Zu Saisonbeginn von Laval Rocket aus der AHL nach Wolfsburg gekommen, hat sich der athletische Mittelstürmer schnell im System von Cheftrainer Mike Stewart eingefunden. Dabei wusste „J.C.“, wie er nur genannt wird, auch durch Punkte zu überzeugen. In seinen bislang 30 Partien in der PENNY DEL gelangen dem Kanadier zwölf Tore und acht Vorlagen. Auch in der Champions Hockey League war der 22-fache NHL-Spieler mit sieben Punkten in fünf Spielen einer der gefährlichsten Akteure auf dem Eis.



„Aktuell wird J.C. leider noch von einer Verletzung ausgebremst. Davor war er aber richtig gut drauf und hat unserem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Er hat sich nach seinem Wechsel zu uns sehr schnell eingefunden und eine tragende Rolle im Team übernommen. Wir sind uns sicher, dass er mit seinen 25 Jahren noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. In der kommenden Saison wird er mit großer Sicherheit noch mehr Verantwortung erhalten“, so Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.