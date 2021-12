Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Grizzlys Wolfsburg haben den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit ihrem Geschäftsführer und Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf (61) vorzeitig verlängert. Der neue Kontrakt gilt für zwei weitere Jahre – bis 2024. Der ehemalige Eishockeyprofi war 2007 zu den Niedersachsen gekommen und führte den Club zum Pokalsieg sowie zu bislang vier deutschen Vizemeisterschaften.

„Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich betonen, dass wir sehr glücklich über die vorzeitige Vertragsverlängerung sind. Charly Fliegauf leistet seit mehr als 14 Jahren ausgezeichnete Arbeit. Vier Vizemeistertitel sind das Indiz dafür. Wir sind uns sicher, dass die Grizzlys auch in den kommenden Jahren eine Top-Adresse im deutschen Profi-Eishockey sein werden. Dank unseres Hauptsponsors Volkswagen und unserer anderen starken Partner können wir uns weiterhin sehr ambitionierte Ziele setzen“, so Klaus Mohrs, Aufsichtsratsvorsitzer der Grizzlys Wolfsburg GmbH.



„Ich bin sehr froh und stolz, dass mir weiterhin dieses uneingeschränkte Vertrauen entgegengebracht wird. Die nächsten Jahre werden sehr interessant, spannend und herausfordernd und ich bin nach wie vor voller Tatendrang, den seit vielen Jahren sehr positiven Weg unseres Clubs weiterhin aktiv mitgestalten zu können. Das Wolfsburger Eishockey soll auch in Zukunft eine tragende Rolle in der DEL spielen und im Konzert der großen Clubs mitmischen. Nach vier Vizemeisterschaften ist der große Traum natürlich, am Ende einer Saison einmal ganz oben zu stehen und den Titelgewinn feiern zu können“, betont Karl-Heinz Fliegauf.