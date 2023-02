Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Grizzlys Wolfsburg können einen weiteren wichtigen Spieler langfristig an den Club binden: Spencer Machacek hat seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der 34 Jahre junge Kanadier führt die Torschützenliste der Deutschen Eishockey-Liga aktuell mit 27 Treffern an.

Der Kapitän bleibt an Bord: Torjäger Spencer Machacek wird auch in den kommenden beiden Spielzeiten für Schwarz-Orange auflaufen. Der „Warrior“, wie er aufgrund seiner Spielweise nur genannt wird, war 2018 von der Düsseldorfer EG in den Allerpark gewechselt. Zuvor hatte Machacek bei den Augsburger Panthern (2014/15) und den Eisbären Berlin (2015 bis 2017) gespielt.



In der laufenden Saison 2022/23 kommt der Rechtsschütze auf 27 Tore und 24 Vorlagen und steht damit in der Torjägerliste der DEL auf Platz eins. In seinen insgesamt vier Spielzeiten hat der Kanadier 97 Tore und 86 Vorlagen für die Niedersachsen verbucht.

„Ich freue mich sehr, dass wir Spencer für zwei weitere Jahre in unserem Team haben werden. Er scheut nach wie vor keinen Zweikampf, steht für seine Mitspieler ein und ist nicht nur in dieser Saison die personifizierte Torgefahr. Als Kapitän führt er das Team an, stellt sich aber auch jederzeit in den Dienst der Mannschaft und ist sich für keine Arbeit zu schade. Wir sind sehr glücklich, solch einen Spieler in unseren Reihen zu haben“, betont Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

„Meine Familie und ich haben hier in Wolfsburg ein wunderschönes zu Hause gefunden. Es macht unheimlich viel Spaß, mit den Spielern und Trainern zu arbeiten. Das Umfeld und die gesamte Organisation sind für uns perfekt. Ich freue mich sehr, zwei weitere Jahre in Wolfsburg und bei den Grizzlys sein zu dürfen“, erklärt Spencer Machacek.