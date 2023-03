Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Am Mittwochabend wurde der letzte Teilnehmer für das Halbfinale der Playoffs der Deutschen Eishockey-Liga gesucht. Die Grizzlys Wolfsburg lösten nach einem 3:1-Auswärtssieg bei den Straubing Tigers das Ticket.

Endlich wieder Spiel sieben. Halbfinale oder Urlaub? Spannung. Dramatik. Zum 18. Mal in der DEL-Geschichte kam es zu einem siebten Spiel in einer Playoff-Serie. Immer besondere Momente. So wurde 2014 Außenseiter Ingolstadt zum Meister gekrönt. 2017 kam es in drei Viertelfinal-Serien zu diesem Showdown. Zuletzt fiel 2019 im Halbfinale zwischen München und Augsburg die Entscheidung in Spiel sieben.



An diesem 29. März 2023 waren am ausverkauften Pulverturm die Straubing Tigers und die Grizzlys Wolfsburg Teil eines solchen Spiels. Den besseren Start in die Partie gelang dem Heimteam. In der zwölften Minute brachte Travis St.Denis seine Tigers mit seinem vierten Treffer in der Serie in Führung. In der Folge dominierte die Verteidigungsarbeit auf beiden Seiten. Keiner wollte den entscheidenden Fehler begehen. Die Torchancen wurden weniger. Der nächste Fehler kam von Mike Connolly. Im Aufbau verlor er den Puck. Laurin Braun nutzte die Chance und glich für die Grizzlys aus. Straubing schien verunsichert. Und so schlug das Team von Trainer Mike Stewart ein zweites Mal zu. Wieder Konter – wieder Tor. Darren Archibald verwertete den Nachschuss. Zuvor hatte Hunter Miska mit einer sensationellen Parade gegen Tyler Morley gehalten.

Noch 20 Minuten standen auf der Uhr. Die Torhüter standen immer mehr im Mittelpunkt. In Unterzahl verpasste es Spencer Machacek, bei leerem Tor die Führung auszubauen. Sein Schuss ging an den Pfosten. In der 50. Minute machte es Luis Schinko dann besser. Wolfsburg erhöhte auf 3:1. Doch Straubing gab nicht auf. Torhüter Dustin Strahlmeier ließ keinen Treffer mehr zu. Der Einzug ins Halbfinale war perfekt. Für Trainer Mike Stewart schließt sich der Kreis. Verlor er mit Augsburg 2019 das letzte Spiel sieben, geht es für ihn und sein Team 2023 in die nächste Runde. Bereits am Freitag geht es in Bayern weiter. Gegen Hauptrundensieger München spielen die Grizzlys das Halbfinale.

Die Termine der Halbfinal-Serien:

Spiel 1 – Freitag, 31. März, 19:00 Uhr – EHC Red Bull München vs. Grizzlys Wolfsburg

Freitag, 31. März, 19:30 Uhr – ERC Ingolstadt vs. Adler Mannheim

Spiel 2 – Sonntag, 2. April, 13:15 Uhr – Grizzlys Wolfsburg vs. EHC Red Bull München

Sonntag, 2. April, 16:30 Uhr – Adler Mannheim vs. ERC Ingolstadt

Spiel 3 – Dienstag, 4. April, 19:00 Uhr – ERC Ingolstadt vs. Adler Mannheim

Dienstag, 4. April, 19:30 Uhr – EHC Red Bull München vs. Grizzlys Wolfsburg

Spiel 4 – Donnerstag, 6. April, 19:00 Uhr – Grizzlys Wolfsburg vs. EHC Red Bull München

Donnerstag, 6. April, 19:30 Uhr – Adler Mannheim vs. ERC Ingolstadt

Spiel 5* - Samstag, 8. April – EHC Red Bull München vs. Grizzlys Wolfsburg

Samstag, 8. April – ERC Ingolstadt vs. Adler Mannheim

Spiel 6* - Montag, 10. April – Grizzlys Wolfsburg vs. EHC Red Bull München

Montag, 10. April – Adler Mannheim vs. ERC Ingolstadt

Spiel 7* - Mittwoch, 12. April – EHC Red Bull München vs. Grizzlys Wolfsburg

Mittwoch, 12. April – ERC Ingolstadt vs. Adler Mannheim

*falls erforderlich