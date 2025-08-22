Die Testspiele am Freitag

Grizzlys Wolfsburg erneut in Klagenfurt erfolgreich – Köln unterliegt Malmö

22.08.2025, 22:46 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Nun geht es richtig rund: Neben Teams aus der DEL und DEL2 waren am Freitagabend auch erstmals Oberligisten im Testspieleinsatz.

Die Kölner Haie musste sich im Rahmen der Energie Steiermark Trophy in Graz den Malmö Redhawks mit 1:4 geschlagen geben. Erst nach dem vierten schwedischen Treffer gelang Ryan MacInnis in der 59. Minute das einzige Kölner Tor. Am Samstag geht es für den KEC im Spiel um Platz drei gegen Slovan Bratislava weiter. Die Slowaken unterlagen den Graz 99ers mit 1:4.

Beim Trainingslager in Klagenfurt gelang den Grizzlys Wolfsburg nach dem 4:0 gegen den heimischen KAC nun auch gegen den Villacher SV ein Sieg. Beim 5:4 gab es viele Tore zu bestaunen, wobei Tyler Gaudet, Bobby Lynch, Justin Feser, Julian Chrobot und Ethan Prow die Treffer für die Niedersachsen erzielten. Zum Abschluss des Trainingslagers spielen die Wolfsburg am Sonntag um 14 Uhr, abermals in Klagenfurt, gegen die Vienna Capitals.

In Budweis trafen die Eisbären Berlin auf den HC Bili Tygri Liberec und gewannen mit 6:3. Nachdem das Team aus der tschechischen Extraliga noch in der 49. Minute mit 3:2 in Führung gegangen war, drehten die Berliner die Partie. Das entscheidende 4:3 markierte Blaine Byron in Überzahl (58.), ehe die Eisbären noch zwei Empty-Net-Goals nachlegten. „Es war heute unser erstes Spiel. Da ist es normal, wenn man noch etwas eingerostet ist. Ich habe aber gute Dinge meiner Mannschaft gesehen“, sagte Eisbären-Trainer Serge Aubin.

EHC Red Bull München unterliegt Rögle BK aus Schweden beim Red Bull Salute in Zell am See mit 1:4. Ryan Murphy hatte das zwischenzeitliche 1:1 erzielt, als er einen Abpraller von Jeremy McKenna nutzte (11.). Kurz vor der ersten Pause musste Patrick Hager nach einer Spieldauerstrafe verfrüht unter die Dusche. Im Spiel um Platz drei treffen die Münchner auf ihren „Namensvetter“ aus Salzburg, der mit 3:4 dem EV Zug unterlag.

Die weiteren Ergebnisse:

Rapperswil-Jona Lakers – Augsburger Panther (Bodensee-Cup in Kreuzlingen) 0:1

HC Ambri-Piotta – Adler Mannheim (in Herisau) 4:3 n.V.

ERC Ingolstadt – Zürcher SC Lions (Vinschgau-Cup in Latsch) 6:4

Eispiraten Crimmitschau – Selber Wölfe (CCM-Cup in Crimmitschau) 3:1

EHC Freiburg – EHC Winterthur 3:5

Kitzbüheler EC – Eisbären Regensburg 4:3 n.V.

Tölzer Löwen – EK Zell am See 4:1

Erding Gladiators – EV Füssen 1:4

Dinslakener Kobras – Herner EV 2:6