​Nur 24 Stunden zuvor gewannen die Bietigheim Steelers noch gegen die Düsseldorfer EG und feierten so den vierten Sieg in Folge: Am Mittwoch aber musste sich der DEL-Neuling den Grizzlys Wolfsburg mit 0:4 geschlagen geben. Dabei feierte Dustin Strahlmeier zum fünften Mal in dieser Saison einen Shutout.

Kurios: In allen vier Spielen des Mittwochs ging der Sieg an das jeweilige Auswärtsteam. So gewannen die Adler Mannheim mit 2:1 nach Verlängerung bei den Nürnberg Ice Tigers. Die Overtime dauerte nur 27 Sekunden – dann erzielte Ruslan Iskhakov den Siegtreffer für die Adler. Richtig deutlich machten es die Fischtown Pinguins Bremerhaven, die mit einem 5:1-Sieg bei den Augsburger Panthern ihre Negativserie beendeten. Mit 3:2 nach Verlängerung gewann der EHC Red Bull München bei den Straubing Tigers.



Die Spiele in der Übersicht:

Bietigheim Steelers – Grizzlys Wolfsburg 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Tore: Wolfsburg: Rech, Gaudet, Fauser, Machacek.

Nürnberg Ice Tigers – Adler Mannheim 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) n.V.

Tore: Nürnberg: Schmölz – Mannheim: Dawes, Iskhakov.

Augsburger Panther – Fischtown Pinguins Bremerhaven 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Tore: Augsburg: Payerl – Bremerhaven: Verlic (2), Urbas, McGinn, Uher.

Straubing Tigers – EHC Red Bull München 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1) n.V.

Tore: Straubing: Eder, St. Denis – München: Parkes (2), Ortega.