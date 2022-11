Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Die Grizzlys Wolfsburg bleiben weiterhin in der Spur. Auch gegen das beste Team der letzten zehn Spiele aus Iserlohn gab es einen 3:2 Sieg zu bejubeln. Entscheidend dabei war erneut ein Powerplaytor.

Nach dem Aus in der Champions Hockey League in Lulea stand für die Grizzlys Wolfsburg das Kerngeschäft DEL auf dem Programm. Im Heimspiel am Freitagabend hieß der Gegner Iserlohn Roosters. Beide Teams waren mit zwei Siegen erfolgreich aus der Deutschland-Cup-Pause gekommen. Ein spannendes Spiel war also vorprogrammiert.



Schon nach zwei Minuten sollte sich in einem Powerplay für Iserlohn die Chance ergeben das Spiel mit einem Treffer zu eröffnen. Darren Archibald musste wegen Hakens auf der Strafbank Platz nehmen. Doch der erste Treffer ließ noch auf sich warten. Die Wolfsburger Unterzahl stand stabil. Wolfsburg übernahm im weiteren Verlauf die Kontrolle. In der achten Minute tankte sich Gerrit Fauser durch die Iserlohner Abwehr und scheiterte mit der Rückhand am Pfosten. Weitere Schüsse auf das Tor von Andreas Jenike folgten. Die Führung sollte Fabio Pfohl in der 14. Minute erzielen. Seine Direktabnahme war für Jenike unhaltbar. In den letzten Sekunden ergab sich für Emile Pourie von Iserlohn die größte Möglichkeit. Dustin Strahlmeier konnte den Puck abwehren. Mit 1:0 ging die Partie in die erste Drittelpause.

Auch Drittel zwei begann mit einem Überzahl Spiel. Diesmal für das Team aus Wolfsburg, welches vor dem Spiel mit einer Erfolgsquote von 32 Prozent auf Platz eins stand. Doch auch für die Grizzlys sollte in diesem Spielabschnitt noch kein Treffer bei einem Spieler mehr auf dem Eis rausspringen. Iserlohn kam in der Folge besser ins Spiel. Auf eine Ziegler Chance in der 27. Minute folgte zwei Minuten später der Ausgleich. Ein Schuss von der blauen Linie ließ Strahlmeier nach vorne prallen. Vor dem Tor stand erneut Ziegler und schob den Puck durch die Beine des Wolfsburger Torhüters.

Das erste Highlight im Schlussdrittel war Darren Archibald nach 2:19 Minuten vorbehalten. Nach einem schönen Pass von Morley setzte er den Puck in die lange Ecke. Jenike hat keine Chance und somit hieß es 2:1 für Wolfsburg. Im weiteren Verlauf waren beide Mannschaften sehr bemüht keine weiteren Fehler zu machen. Ein Powerplay-Tor von Machacek in der 55. Minuten sollte für die Vorentscheidung sorgen. Zwar riskierte Iserlohn nochmal alles. Mit 3 Minuten auf der Uhr zog Greg Poss die Torhüter Option. Bei sechs gegen fünf sollte Ryan O´Connor nochmal auf 2:3 verkürzen. 1:25 Minute standen zu diesem Zeitpunkt noch auf der Uhr. Die vor dem Spiel erhoffte Spannung war zurück. Am Ende blieb das Ergebnis von 3:2 bestehen. Wolfsburg bleibt somit nach der Deutschland-Cup-Pause weiterhin ungeschlagen.

Grizzlys Wolfsburg – Iserlohn Roosters 3:2(1:0, 0:1, 2:1)

Tore: 1:0 (13:52) Pfohl (Maas/Archibald), 1:1 (29:41) Ziegler (Rutkowski/Alanov), 2:1 (42:19) Archibald (Morley), 3:1 (54:35) Machacek PP1 (Mingoia/Zajac), 3:2 (58:35) Bailey (O´Connor)

Strafminuten: Wolfsburg 10, Iserlohn 12

Zuschauer: 2147