Gregor Rustige übernimmt zum 7. März die Leitung der Geschäftsstelle der Steelers GmbH. Der 35-Jährige übernimmt damit auch die Tätigkeiten von Volker Schoch.

Seit rund sieben Jahren leitet der 35-Jährige, der einen Master-Abschluss in Sportmanagement hat und früher selbst für die Steelers auf dem Eis stand, den SC Bietigheim-Bissingen Steelers e.V. als Geschäftsführer. „Aufgrund meiner Erfahrung als Geschäftsführer des Stammvereins bin ich bereits sehr gut mit den städtischen Einrichtungen, Fachverbänden und Sponsoren vernetzt. Dass ich in Bietigheim-Bissingen bekannt und in der Region verwurzelt bin, ist auch für die neue Aufgabe von Vorteil“, sagte Gregor Rustige.

Gemeinsam mit dem neu ernannten Sportlichen Leiter, Daniel Naud, und Rupert Meister, Leiter Sportliche Entwicklung und Strategie für den Nachwuchs und Profibereich, steuert Rustige zukünftig die Geschicke der Steelers. Unmittelbar nach dem personellen Neustart steht bei den Steelers die Lizenzierung an. „Wir wollen ganz klar wieder auf dem höchsten Level spielen und streben als Ziel für die nächste Saison einen Play-Off Platz an. Dafür benötigen wir allerdings nicht nur die sportliche Kraft, sondern natürlich langfristig auch die Finanzielle. Eine meiner Prioritäten wird es nun sein, den Club dahingehend weiterzuentwickeln“, so Gregor Rustige weiter.

„Ich freue mich sehr, dass wir Gregor für die Position der Leitung der Geschäftsstelle überzeugen konnten. Gregor hat nicht nur ein starkes Netzwerk im Profisport, er hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass wir den Nachwuchsbereich ausbauen und organisatorisch sowie wirtschaftlich solide aufstellen konnten“, so Christoph Heinzmann, Präsident SC Bietigheim-Bissingen Steelers e.V.