​Nur noch wenige Tage, dann wird es ernst für den ERC Ingolstadt – in der Champions Hockey League. Am Sonntag konnten sich die Panther über eine gelungene Generalprobe freuen.

Denn die Schanzer haben durch das abschließende 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) gegen den HC Innsbruck den Vinschau-Cup in Latsch für sich entschieden. Neuzugang Patrik Virta wurde dabei mit drei Treffern zum Matchwinner. So traf der Finne bereits im ersten Drittel doppelt. Jan Nijenhuis traf im Mitteldrittel, ehe nochmal Virta sowie Andrew Rowe und Wayne Simpson für klare Verhältnisse sorgten. Am Donnerstag startet der ERCI mit einem Auswärtsspiel in Rouen in die CHL-Saison. Platz drei sicherten sich die Nürnberg Ice Tigers durch einen 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)-Erfolg über den HC Pustertal. Ryan Stoa, Lukas Ribarik, Charlie Gerard und Dennis Lobach waren die Torschützen für die Franken.



Im Finalspiel des Red Bull Salute in Zell am See musste sich der EHC Red Bull München dem Team von IFK Helsinki mit 2:4 (0:0, 2:1, 0:3) geschlagen geben. Dabei lagen die Münchner durch Sten Fischer nach 28 Minuten in Führung, doch kurz darauf glichen die Finnen aus, die schließlich mit einer 2:1-Führung in die zweite Pause gingen. Nach dem dritten Tor von Helsinki brachte Chris DeSousa die roten Bullen noch einmal heran, doch die Finnen machten den Sack schließlich zu. Rang drei ging an die Zürcher SC Lions durch ein 1:0 gegen den EC Red Bull Salzburg. München muss am Freitag in der CHL beim HC Vitkovice ran; tags zuvor spielen die Adler Mannheim daheim gegen den HC Bozen.

Beim Summer Classic in Südtirol verloren die Straubing Tigers in Bozen mit 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) gegen den HC Fribourg-Gottéron. Die Schweizer Führung aus der 14. Minute egalisierte J.C. Lipon nur wenige Sekunden später. Samuel Walser entschied die Partie bereits in der 31. Minute zugunsten von Fribourg.

Beim Sachsenlotto-Cup in Dresden sicherte sich die Düsseldorfer EG den Turniersieg durch ein 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) gegen die Iserlohn Roosters. Trotz guter Chancen auf beiden Seiten blieb das erste Drittel torlos. Dann aber brachten Kohen Olischefski und Alexander Blank die Rot-Gelben mit 2:0 in Führung. Michael Dal Colle markierte noch im Mitteldrittel den Anschlusstreffer. Rang drei ging an die Kassel Huskies, die die gastgebenden Dresdner Eislöwen mit 5:4 (0:1, 5:3, 0:0) besiegten. Tore: Dresden: Karlsson, Rundqvist, Pischoff, Mannes; Kassel: Keck (2), Mieszkowski, McMillan, Korte.

Weitere Ergebnisse: Eisbären Berlin – Sparta Prag 3:4 n.P., Adler Mannheim – SC Bern 2:1 n.V., Kölner Haie – Löwen Frankfurt 4:3, Klagenfurter AC – Grizzlys Wolfsburg 5:2, EHC Freiburg – Pioneers Vorarlberg 5:0, Bietigheim Steelers – Gothiques d’Amiens 3:2, EV Landshut – Black Wings Linz 6:1, Eispiraten Crimmitschau – Icefighters Leipzig 4:3, Hammer Eisbären – Stuttgart Rebels 4:0.