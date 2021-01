Lesedauer: ca. 1 Minute

Fredrik Eriksson kehrt aus familiären Gründen vorübergehend nach Schweden zurück und wird den Straubing Tigers vorübergehend fehlen.

Der 37-jährige Defender der Straubing Tigers tritt zeitnah die Reise in seine schwedische Heimat an und steht der Mannschaft von Headcoach Tom Pokel somit für die in der nächsten Zeit stattfindenden Partien nicht zur Verfügung.

Dazu Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers: „Freddy wird voraussichtlich für die nächsten sieben bis zehn Tage aus familiären Gründen nach Schweden reisen müssen und kommt anschließend wieder nach Straubing zurück. Nach seiner Rückkehr durchläuft er dann das derzeit übliche Prozedere und steht im Anschluss wieder im Trikot der Straubing Tigers auf dem Eis.“