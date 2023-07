Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Deutsche Frauen-Eishockey-Liga (DFEL) wird in der kommenden Saison mit einer weiteren, siebten Mannschaft an den Start gehen. Die Amsterdam Tigers, amtierender niederländischer Meister aus der Saison 2022/23, komplettieren das Teilnehmerfeld und sind somit der erste ausländische Club, der in der höchsten Fraueneishockey-Liga in Deutschland teilnimmt.

Das Eröffnungsspiel findet am Samstag, 23. September 2023, um 15.30 Uhr direkt zwischen dem Liganeuling Amsterdam Tigers und den Mad Dogs Mannheim statt. Die zweite Partie des Doppelspieltags wird am Folgetag um 11.45 Uhr ausgetragen.



Der übrige Spielplan der Frauen-Eishockey-Bundesliga für die kommende Saison ist ebenfalls fixiert. Neben den Deutschen Meisterinnen aus Memmingen starten alle anderen Clubs am darauffolgenden Wochenende in die neue Saison.

Der letzte Spieltag der DFEL-Hauptrunde wird auf das Wochenende 24./ 25. Februar 2024 fallen, ehe es im gewohnten Best-of-Five-Modus in die Playoffs geht. Die besten vier Mannschaften qualifizieren sich hierbei für die Halbfinals; anschließend spielen die beiden Gewinnerteams den Meistertitel untereinander aus.

Zusätzlich zum Ligabetrieb, wird auch in der Saison 2023/2024 wieder der DEB-Pokal ausgetragen.

Leiter DEB-Spielbetrieb Markus Schubert: „Wir freuen uns, mit den niederländischen Meisterinnen der Amsterdam Tigers ein siebtes Team in der Deutschen Fraueneishockey-Liga begrüßen zu dürfen. Die DFEL genießt bereits in vielen Nachbarländern einen hohen Stellenwert. Unsere Aufgabe ist weiterhin die Stärkung unserer Ligenstruktur sowie die positive Weiterentwicklung des deutschen Frauen-Eishockeys.“