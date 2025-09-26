Frankfurt weiter ohne Punkte, Straubing siegt nach Verlängerung in Berlin

Hattrick von Bremerhavens Ross Mauermann

Meister Mannheim gibt sich in Dresden keine Blöße, auch Wolfsburg siegt ungefährdet.

Löwen Frankfurt – Nürnberg Ice Tigers 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Die nach vier Spielen noch sieg- und punktlosen Löwen hatten sich offenbar viel vorgenommen und suchten ihr Glück in der Offensive: Bereits kurz nach der Spielmitte standen 19 Torschüsse zu Buche – aber die Tore machten die Franken, sogar in Unterzahl. Der Nürnberger Julius Karrer musste zwei Minuten pausieren, Marcus Weber traf für die Gäste. Zuvor hatte im ersten Drittel Samuel Dove-McFalls für die Gäste eingenetzt. Er sorgte auch im Schlussdrittel für die Vorentscheidung mit seinem Powerplay-Treffer.

Eisbären Berlin – Straubing Tigers 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) n.V.

Berlins Tormaschine Ty Ronning musste im Mannheim-Spiel verletzt das Eis verlassen und konnte damit seine 30-Spiele-Serie mit mindestens einem Tor nicht weiter fortsetzen. Doch es war nur eine kurze Unterbrechung: Gegen die Straubing Tigers legte er wieder los und glich nur 80 Sekunden nach der Führung der Niederbayern durch Tim Fleischer aus für die Hauptstädter. Die Vorarbeit zu Ronnings Treffer leistete Neuzugang Patrick Khodorenko, den die Berliner unter der Woche aus Finnland verpflichtet hatten. Nach fünf Minuten im Schlussdrittel schoss Leo Pföderl die Berliner in Führung – dabei überzeugten sie vor allem mit ihrer Effizienz, denn mehr Torschüsse gaben die Gäste aus Straubing ab.

Dafür wurden sie 14 Sekunden vor dem Ende noch belohnt, als erneut Fleischer bei gezogenem Torwart den späten Ausgleich für die Tigers erzielte. So ging es in die Verlängerung, in der Nick Halloran mit seinem Treffer für das Happy End aus Straubinger Sicht sorgte.

"Wir haben die meiste Zeit gut gespielt. Die 3-gegen-3-Overtime ist immer schwer, und wir haben ein paar Strafzeiten zu viel genommen. Aber insgesamt war es ein gutes Spiel von uns", sagte Khodorenko nach dem Spiel und lobte vor allem die Atmosophäre in der Berliner Arena.

Dresdner Eislöwen – Adler Mannheim 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Der Spitzenreiter zu Gast beim Liga-Neuling – und die Adler starteten standesgemäß in die Partie. Nach nur 66 Sekunden traf Neuzugang Nicolas Mattinen. Im Mittelabschnitt legte Kris Bennett nach, nur vier Minuten später traf Ehl auf Vorlage von Kristian Reichel und Mattinen. Die fünf Siege in Folge bedeuten einen neuen Saisonstartclubrekord für die Kurpfälzer, bei denen sich Torhüter Johan Mattsson über seinen ersten Shutout im Adler-Trikot freuen durfte.

Iserlohn Roosters – Fischtown Pinguins 1:5 (1:3, 0:2, 0:0)

Wenig zu bestellen hatten die Iserlohn Roosters gegen die Nordlichter – und das lag vor allem an Ross Mauermann, der für Bremerhaven im ersten Drittel einen Hattrick erzielte. Im Mittelabschnitt legten Matthew Abt und der aus Wolfsburg gekommene Andy Miele nach – auch 22:10 Torschüsse nach 40 Minuten zugunsten der Seestädter drückten diese Überlegenheit aus. Eric Cornel konnte für die Sauerländer nur zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgleichen.

Augsburger Panther – Kölner Haie 4:2 (0:0, 0:0, 4:2)

Nach vierzig torlosen Minuten fielen die ersten beiden Treffer in den ersten 120 Sekunden des Schlussdrittels. Die Haie-Führung durch Patrick Russell in der ersten Minute glich Anthony Louis 82 Sekunden später aus für die Panther. Nach sieben Minuten stand es 2:2 – Riley Damiani brachte die Gastgeber erstmals in Führung, kurz darauf glich Nate Schnarr aus für die Rheinländer. Zur Mitte des Schlussdrittels traf Damiani für die Augsburger zur erneuten Führung, ehe Tim Wohlgemuth mit dem Empty Netter alles klar machte für die Fuggerstädter.

Grizzlys Wolfsburg – Schwenninger Wild Wings 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Der Tabellenzweite aus Wolfsburg machte gegen Schwenningen da weiter, wo sie zuletzt aufgehört hatten. Mit zwei Powerplay-Toren durch Spencer Machacek und Jimmy Lambert waren die Niedersachsen im ersten Drittel in Führung gegangen, Timo Ruckdäschel legte nach 58 Sekunden im Mitteldrittel nach, ehe Tyler Spink nach 38 Minuten auf Zuspiel von Zwillingsbruder Tyson die Wild Wings auf die Anzeigetafel brachte. Im Schlussdrittel stellte erneut Machacek nach nur 26 Sekunden mit seinem zweiten Treffer die Weichen auf Sieg für die Wolfsburger.