DEL Kompakt am Donnerstag

Frankfurt feiert Last-Minute-Sieg reicht rote Laterne an Dresden

02.10.2025, 22:30 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die Löwen Frankfurt feiern dank des Siegtreffers 0,4 Sekunden vor Ende den zweiten Saisonsieg in Folge und verlassen damit den letzen Tabellenrang.

Iserlohn Roosters - Löwen Frankfurt 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)

Die Löwen Frankfurt haben den Schwung aus dem Derbysieg am vergangenen Sonntag gegen die Adler Mannheim mitgenommen und auch bei den Iserlohn Roosters einen Auswärtssieg gefeiert.

Den besseren Start erwischten die Gastgeber und gingen durch Colin Ugbekile (13.) in Überzahl in Front. Die Sauerländer verpassten es dann in zwei weiteren Powerplays die Führung auszubauen.

Dies sollte sich im zweiten Abschnitt rächen. Mit einem Doppelschlag innerhalb von 2:41 Minuten drehten Markus Schweiger und Linus Froberg die Partie zugunsten Frankfurts.

Die vermeintliche Vorentscheidung besorgte Fabio Kose (45.) im Schlussabschnitt für die Hessen zum 3:1. Doch Iserlohn steckte nicht auf, verkürzte zunächst auf 2:3 durch Kyle Wood, bevor Eric Cornel 19 Sekunden vor Ende bei gezogenem Torhüter tatsächlich noch zum 3:3 ausglich. Als alle sich bereits auf die Overtime einrichteten, befreite sich Iserlohn unnötig auf Kosten eines Icings. Frankfurt gewann das Anspiel und Matthew Wedman schoss exakt 0,4 Sekunden vor der Schlusssirene doch noch den Siegtreffer für die Löwen.

Kölner Haie - Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Einen Start nach Maß erwischte Köln und führte bereits nach 7:37 Minuten mit 2:0. Maximilian Kammerer (3.) und Patrick Russell markierte die Treffer für die Gastgeber und sorgten für gute Stimmung beim Großteil der 17.136 Zuschauern in der Lanxess Arena. Das 3:0 von Valtteri Kemilainen (26.) sorgte für eine Vorentscheidung, da die Haie konsequent in der eigenen Zone verteidigten. Mehr als der Anschlusstreffer durch Fabian Herrmann (47.) sollte Bremerhaven an diesem Abend nicht gelingen. Oliwer Kaski setzte in Überzahl kurz vor Ende den Schlusspunkt und sorgte so für den vierten Saisonsieg Kölns. Bremerhaven verpasste es damit die Tabellenführung vorübergehend zu übernehmen.

Schwenninger Wild Wings - Dresdner Eislöwen 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Schwenningen hat einen hart erkämpften Sieg gegen Aufsteiger Dresden gefeiert. Nach Toren von Mirko Höfflin und Zach Senyshyn für die Wild Wings und einem Treffer von Trevor Parkes für die Eislöwen ging es mit einem knappen 2:1 für die Gastgeber in das Schlussdrittel. Dort sorgten Boaz Bassen (57.) und Felix Scheel (60.) per Emptynetter für die späte Entscheidung. Schwenningen kletterte durch den vierten Saisonsieg vorübergehend auf den sechsten Rang und Dresden rutschte aufgrund des Frankfurter Erfolgs an das Tabellenende.