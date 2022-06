Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Eisbären Berlin haben Frank Mauer unter Vertrag genommen. Der 34 Jahre alte Stürmer wechselt vom Liga-Konkurrenten EHC Red Bull München zum DEL Rekordmeister. Mauers Vertrag läuft über die kommende Spielzeit 2022/23. Er erhält die Rückennummer 28.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Frank Mauer ist eine Verstärkung für uns. Mit ihm haben wir einen äußerst erfahrenen Spieler verpflichtet, der sowohl die DEL als auch die CHL sehr gut kennt. Mit seiner Erfahrung wird er unserer Mannschaft direkt von Beginn an weiterhelfen. Frank ist charakterlich einwandfrei und hat absolute Leadership-Qualitäten. Sowohl auf als auch abseits des Eises.“

Mauer debütierte im Jahr 2008 für die Adler Mannheim in der DEL. Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2015 mit den Kurpfälzern wechselte der gebürtige Heidelberger ligaintern zum EHC Red Bull München, für den er bis zuletzt spielte. In seinen ersten drei Jahren mit den Isarstädtern gewann der Angreifer drei weitere Meistertitel in der DEL und ist somit einer von lediglich zwei Spielern, die vier DEL-Meisterschaften in Folge gewonnen haben. In insgesamt 735 DEL-Partien gelangen dem Rechtsschützen 154 Tore sowie 205 Assists. Hinzu kommen 17 Punkte (neun Tore, acht Vorlagen) in 51 Champions-Hockey-League-Spielen. Mit der deutschen Nationalmannschaft nahm der Offensivspieler an vier Weltmeisterschaften teil und gewann die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2018.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Berlin ist der Rekordmeister und gehört zu den traditionsreichsten Clubs der DEL. Daher ist es für mich etwas Besonderes, nun für die Eisbären stürmen zu dürfen. Natürlich möchte ich meinen Beitrag leisten, dass wir an die jüngsten Erfolge anknüpfen können“, erklärt Frank Mauer.

Mit dieser Neuverpflichtung haben die Eisbären Berlin für die Spielzeit 2022/23 aktuell 25 Spieler unter Vertrag. Derzeit hat der Hauptstadtclub acht Ausländerlizenzen vergeben und noch drei weitere zur Verfügung. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der derzeitige Eisbären-Kader für die Saison 2022/23: Tor: Juho Markkanen, Nikita Quapp, Tobias Ancicka Abwehr: Morgan Ellis, Frank Hördler, Marco Nowak, Eric Mik, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Julian Melchiori Sturm: Jan Nijenhuis, Manuel Wiederer, Eric Hördler, Giovanni Fiore, Frank Mauer, Kevin Clark, Yannick Veilleux, Marco Baßler, Bennet Roßmy, Marcel Barinka, Maximilian Heim, Zach Boychuk, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Matt White