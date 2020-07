Lesedauer: ca. 1 Minute

Als Spieler blieb ihm der große Durchbruch verwehrt, wechselte dann relativ früh ins Trainergeschäft: Frank Fischöder. Trainer und Weggefährte von NHL-Superstar Leon Draisaitl, Dominik Kahun, Moritz Seider sowie auch Marc Michaelis und Tim Stützle.

Viele Jahre war Frank Fischöder in der Organisation der Adler Mannheim tätig, bekleidete zeitweise zusätzlich noch einen Posten als Nachwuchs-Nationaltrainer. Ab kommender Saison wird der Erfolgstrainer der Jungadler Mannheim bei den Nürnberg IceTigers an der Bande stehen. Wir werden mit dem gebürtigen Dortmunder über seine Nachwuchsarbeit und sein Erfolgskonzept sprechen. Moritz Seider verriet uns: „Frank ist ein unglaublich ehrgeiziger Mensch, der jeden Tag mit vollem Einsatz für die Jungs da ist, aber auch sehr fordernd ist. […] Allerdings ist er auch jemand, der immer ein offenes Ohr für jeden Spieler hat und somit auch eine hohe Anerkennung bei den Jungs hat.“ Dem fügte Seider noch mit einem Lachen hinzu: „Er hat immer ein lockeren Spruch auf Lager, wenn wir aber aufs Eis sind, dann war Arbeit und der 'Spaß' vorbei.“ Des weiteren werden wir mit Fischöder über den anstehenden Draft sprechen und über seine Einschätzung, wann die deutschen Talente gewählt werden. Zudem sprechen wir mit ihm über seine neue Aufgabe als Head-Coach der Nürnberg IceTigers. Los geht es am Freitag, den 03.07.2020 um 18:30 auf unserem Hockeyweb Instagram-Account.

