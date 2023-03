Lesedauer: ca. 1 Minute

​Marco Niewollik aus der U20 des Augsburger EV wird von den Augsburger Panthern mit einem Fördervertrag ausgestattet. Der 18-jährige Stürmer soll Schritt für Schritt an die Profimannschaft herangeführt werden.

Niewollik hat den kompletten Nachwuchs des AEV durchlaufen. In den letzten beiden Jahren absolvierte der 1,83 Meter große und 87 Kilogramm schwere Linksschütze 68 DNL-Spiele. Dabei stehen für Marco Niewollik 20 Tore und 27 Assists zu Buche, in der abgelaufenen Spielzeit war er Topscorer seines Teams. Dazu kamen für den gebürtigen Augsburger in der Saison 2021/22 fünf Einsätze für den EV Lindau und in der Saison 2022/23 inklusive Playoffs 28 Partien für den EC Peiting (sechs Tore und vier Assists) in der Oberliga Süd.



Auf Einladung des U19-Bundestrainers Tobias Abstreiter bestritt Marco Niewollik bei einem 5-Nationen-Turnier im schwedischen Ängelholm im Februar dieses Jahres seine ersten Nachwuchs-Länderspiele für den Deutschen Eishockey-Bund.

Christof Kreutzer über das Stürmertalent: „Marco Niewollik hat in den vergangenen Jahren eine gute Entwicklung genommen und sich die Einladung von Tobi Abstreiter zur U19-Nationalmannschaft redlich verdient. Wir wollen ihn in Augsburg weiter fördern und ihm so die Chance geben, perspektivisch auch bei den Panthern Fuß zu fassen und sich den Traum von der Profikarriere zu erfüllen.“