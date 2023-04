Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Iserlohn Roosters aus der DEL haben zur kommenden Saison den Stürmer Florian Elias verpflichtet. Der 20-Jährige wurde im Nachwuchs der Adler Mannheim ausgebildet und schaffte bei den Adlern auch den Sprung in die DEL. In der vergangenen Spielzeit stand Elias in Mannheim unter Vertrag und war an die Schwenninger Wild Wings ausgeliehen.

Trotz seines jungen Alters kann Elias, der sämtliche Nachwuchsnationalmannschaften des DEB durchlief, bereits deutlich über 100 DEL-Spiele vorweisen (142 Spiele, jeweils 15 Tore und Assists).



„Flo bringt eine sehr hohe Dynamik und Schnelligkeit mit und passt deshalb sehr gut in unsere Planungen. Er hat speziell in der vergangenen Saison auch gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Wir wollen gemeinsam daran arbeiten, dass er diese Qualitäten regelmäßig aufs Eis bringen kann, dann werden wir viel Freude an ihm haben“, sagt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer.

Der junge Linksschütze will die ihm aufgezeigte Perspektive nutzen: „Es hat mich absolut überzeugt, was die Roosters planen und welche Rolle ich dabei spielen soll. Es ist für mich ein wichtiger Schritt, den endgültigen Wechsel zu einem neuen Verein zu vollziehen und ich fühle mich in Iserlohn bestens aufgehoben“, sagt der Stürmer.