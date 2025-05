Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven geben die Verpflichtung des erfahrenen US-Centers Andy Miele bekannt. Der Angreifer bringt wertvolle Offensivstärke an die Wesermündung.

In der eindrucksvollen Vita des Centers steht zuletzt ein Engagement bei den Grizzlys Wolfsburg in der DEL. Für die VW-Städter konnte Miele in den vergangenen zwei Spielzeiten 81 Punkte in 108 Spielen erzielen. In der Saison 2021/22 führte Miele das Olympiateam der USA bei den Winterspielen in Peking als Kapitän aufs Eis. In vier Turnierspielen traf er einmal und bereitete vier Treffer vor. Darüber hinaus nahm Miele an zwei Weltmeisterschaften teil.

Neben seiner beeindruckenden AHL-Vita, bei der er in 478 Spielen insgesamt 134 Tore erzielte und weitere 282 vorbereitete, war Miele insgesamt drei Spielzeiten, 2018/19 sowie von 2020/22 einer der Top-Spieler beim russischen KHL-Club Torpedo Nischni-Nowgorod. In dieser Zeit gelangen ihm in 174 Spielen 48 Tore und 67 Assists. Sein erstes Engagement in Europa nahm Miele in der Saison 2017-2018 an. Mit den Växjö Lakers wurde er dabei direkt schwedischer Meister.

„Andy hat vom ersten Gespräch an klar zum Ausdruck gebracht, dass er nach Bremerhaven wechseln möchte und Teil unserer Mannschaft sein will. Mit Andy Miele gewinnen wir einen absoluten Leader, der nicht nur seine Qualitäten auf dem Eis einbringt, sondern auch unsere jungen Spieler in ihrem Entwicklungsprozess unterstützen wird“, so Sportdirektor Sebastian Furchner.



