Lesedauer: ca. 1 Minute

Zum Ende der Transferperiode haben sich die Fischtown Pinguins die Dienste des slowenischen Nationalspielers Blaz Gregorc gesichert. Der 34-jährige Linksschütze wechselt von den Graz 99 aus der österreichischen ICEHL an die Unterweser und erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Spielzeit.

Blaz Gregorc hat in den Spielzeiten 21/22 und 22/23 bei den Augsburger Panthern bereits DEL Erfahrung sammeln dürfen und sich dort als stabiler und erfahrener Verteidiger unter Beweis gestellt. In der laufenden Saison kam der 190cm große und 94kg schwere Defender in 38 Spielen bei den Graz 99 zum Einsatz. Dabei stehen zwei Tore und 7 Assists zu Buche. Bereits in der Saison 2020-21 war der „Jesenicer“ in der ICEHL aktiv. Die mit dem EC-KAC aus Klagenfurt gewonnene Meisterschaft dürfte ihm wohl für immer in Erinnerung bleiben. Damals konnte der Slowene vor allen Dingen in den Playoffs überzeugen, wo er mit neun Scorerpunkten wesentlich mit am Erfolg der Kärntner beitragen konnte. Vor seiner Zeit in der Alpenrepublik schnürte er in sieben Spielzeiten für Pardubice, Hradec Kralove, Sparta Prag und Vitkovice in der Tschechischen Republik seine Schlittschuhe.

Für Slowenien nahm Gregorc an den Olympischen Spielen 2014 und 2018 teil. Dazu kommen 34 Einsätze bei A-Weltmeisterschaften sowie weitere 29 Einsätze der D1A Division statt.