Bruder von Münchens Taro Hirose

Fischtown Pinguins Bremerhaven verpflichten Akito Hirose

Bremerhaven präsentiert mit Akito Hirose einen Neuzugang, der ab sofort die Defensive der Seestädter verstärken soll.

Der 26-jährige Verteidiger wechselt aus Nordamerika an die Nordsee und soll mit Übersicht und Spielintelligenz Akzente in der Abwehr setzen. Hirose wird bei den Pinguins künftig die Rückennummer 2 tragen.

Der in Calgary geborene Abwehrspieler bringt nicht nur eine fundierte Ausbildung aus dem nordamerikanisch College-Eishockey mit, sondern auch die Erfahrung aus 10 Einsätzen in der National Hockey League (NHL). Zudem konnte er im vergangenen Jahr mit den Abbotsford Canucks den Calder Cup in der American Hockey League (AHL) gewinnen. 

„Akito ist ein Spieler, der Dynamik und Qualität ins Spiel bringt. Er hat eine sehr gute Ausbildung genossen und passt in unser System. Wir sind überzeugt, dass er unsere Defensive stabilisieren und variabler machen wird“, so Sportdirektor Sebastian Furchner.

Hirose selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Chance, in Bremerhaven spielen zu können, wollte ich unbedingt nutzen. Ich freue mich darauf, die Fans kennenzulernen und mit meinen neuen Teamkollegen auf dem Eis zu stehen. Auch auf die Duelle gegen meinen Bruder freue ich mich ganz besonders.“

Auch bei Verteidiger Will Riedell gibt es ein Update: Für den US-Amerikaner ist die Möglichkeit, einen deutschen Pass zu erhalten, noch nicht abschließend geklärt. Der Spieler wartet noch auf den endgültigen Abschluss des Verfahrens.

DEL
