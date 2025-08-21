Die Testspiele am Donnerstag

Fischtown Pinguins Bremerhaven gehen mit Sieg in die CHL

21.08.2025, 22:44 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Während die Norddeutschen in der Schweiz gegen den HC Ajoie gewonnen haben, verlieren die Adler Mannheim ihren Test gegen den HC Davos. So liefen die Testspiele am Donnerstagabend.

In Herisau standen sich der HC Davos und die Adler Mannheim gegenüber. Die beiden Teams lieferten sich einen Schlagabtausch, der mit einer 3:4-Niederlage nach Verlängerung für den DEL-Club endete. Kristian Reichel brachte die Kurpfälzer bereits in der ersten Minute in Führung, die Zach Solow in Überzahl ausbaute. Auf den Anschlusstreffer der Schweizer ließ Max Penkin das 3:1 folgen. Doch in der Schlussminute des Mittelabschnitts gleich Davos per Doppelschlag zum 3:3 aus. Nach einem torlosen Abschlussdrittel trafen die Schweizer in der 64. Minute in doppelter Überzahl zum Sieg.

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben ihr drittes und letztes Testspiel vor dem CHL-Auftakt gewonnen. Entscheidend war dabei der Führungstreffer von Ludwig Byström kurz vor der zweiten Pause. Am Ende stand ein 2:0-Erfolg beim Coupes de Bains in Yverdon-les-Bains gegen den HC Ajoie.

Gar nicht gut lief es für die Schwenninger Wild Wings, die sich dem HC Lugano beim Bodensee-Cup in Kreuzlingen mit 0:5 geschlagen geben mussten.

Die Blue Devils Weiden haben ihren ersten Probelauf gewonnen. Bei den Piráti Chomutov gewannen die Oberpfälzer mit 6:2. Dreifacher Torschütze war dabei Luca Gläser. Außerdem waren Cedric Schiemenz, Tomas Rubes und Daniel Schwaiger erfolgreich. Im Anschluss übten beide Mannschaften zudem ein Penaltyschießen, das ebenfalls der deutsche Zweitligist für sich entschied.

Der ESV Kaufbeuren unterlag daheim den Starbulls Rosenheim mit 1:3. Die Gästeführung glich Joe Cassetti kurz vor der zweiten Pause aus, doch sieben Sekunden vor der Sirene brachte Lewis Zerter-Gossage die Grün-Weißen wieder in Front. Ein Empty-Net-Goal von Ville Järveläinen sorgte für den Endstand.

So geht es am Freitag weiter: Kölner Haie – Malmö Redhawks (16 Uhr, Energie-Steiermark-Trophy in Graz), Villacher SV – Grizzlys Wolfsburg (16 Uhr, in Klagenfurt), HC Bili Tygri Liberec – Eisbären Berlin (17.30 Uhr, in Budweis), EHC Red Bull München – Rögle BK (Red Bull Salute in Zell am See), HC Ambri-Piotta – Adler Mannheim (in Herisau), Rapperswil-Jona Lakers – Augsburger Panther (Bodensee-Cup in Kreuzlingen), Eispiraten Crimmitschau – Selber Wölfe (CCM-Cup in Crimmitschau), Kitzbüheler EC – Eisbären Regensburg, Tölzer Löwen – EK Zell am See, Dinslakener Kobras – Herner EV (alle 19.30 Uhr), ERC Ingolstadt – Zürcher SC Lions (Vinschgau-Cup in Latsch), Erding Gladiators – EV Füssen (beide 20 Uhr).