Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das ist doch mal eine Ansage: Durch einen 6:2 (2:1, 4:0, 0:1)-Sieg über die Adler Mannheim „ballern“ sich die Fischtown Pinguins Bremerhaven in das Finale des Magenta-Sport-Cups. Der Gegner wird am Freitagabend ermittelt.

Mit einer bärenstarken Leistung ließen die Norddeutschen dem immer noch aktuellen Deutschen Meister keine Chance. Freilich waren die Voraussetzungen für die Adler nicht optimal, da sie aufgrund der Absagen aus Schwenningen und Berlin nur vier Vorrundenspiele bestreiten konnten und zuletzt am 25. November eine Partie bestritten haben. Der Ausgang des Spiels hatte aber vor allem mit dem guten Auftritt der Gastgeber zu tun, die in der siebten Minute ein Überzahlspiel per Rebound von Mitch Wahl zur 1:0-Führung ausnutzten. Eine schicke Kombination, bei der sich Ziga Jeglic in Ruhe den Puck auf die Rückhand legte, brachte das 2:0 (10.). Mannheim hatte im ersten Drittel gute Phasen und sorgte mit einem Powerplay-Tor von Tommi Huhtala nach starkem Pass von Marc Michaelis 29 Sekunden vor der Pause für den 1:2-Anschluss.

Das zweite Drittel stand allerdings ganz im Zeichen der Pinguine, die viermal trafen und dabei noch nicht einmal all ihre guten Chancen nutzten. Jeglic (26.) und Wahl (34.) erzielten ihre jeweils zweiten Treffer, ehe Carson McMillan einen Unterzahl-Konter zum 5:1 verwertete (36.). Sechs Sekunden vor der zweiten Pause stellte Jan Urbas auf 6:1 für die Hausherren. Mannheim spielte im Schlussdrittel besser und verkürzte in der 47. Minute auf 2:6. Mehr ließen die Pinguine aber nicht zu.

Das zweite Halbfinale bestreiten der EHC Red Bull München und die Düsseldorfer EG am Freitagabend um 19.30 Uhr. Das Endspiel wird am Sonntag um 15 Uhr in Bremerhaven ausgetragen.

Die weiteren DEL-Testspiele am Wochenende:

Iserlohn Roosters – Kölner Haie (Freitag, 19 Uhr)

Augsburger Panther – ERC Ingolstadt (Freitag, 19.30 Uhr)

ERC Ingolstadt – Augsburger Panther (Sonntag, 14 Uhr)

Nürnberg Ice Tigers – Straubing Tigers (Sonntag, 15 Uhr)