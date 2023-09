Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Adler Mannheim haben den Vertrag mit Torhüter Felix Brückmann vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Demnach bleibt der 32-Jährige dem aktuellen Tabellenzweiten der noch jungen DEL-Saison bis mindestens 2025 erhalten.

„Dass wir Felix vorzeitig ein weiteres Jahr an uns binden konnten, freut uns sehr. Er ist für mich einer der besten Goalies der Liga. Zudem ist Felix ein Musterprofi, ein Vorbild für alle. Die Art und Weise, wie er den Sport lebt, sucht seinesgleichen“, so Sportmanager Jan-Axel Alavaara.



Im Sommer 2020 startete Brückmann sein zweites Engagement in Mannheim. Bereits vor seinem Wechsel zum Ligakonkurrenten aus Wolfsburg, für den er sechs Jahre aktiv war, spielte er für die Adler, feierte 2011 im blau-weiß-roten Trikot sein Debüt im deutschen Eishockey-Oberhaus. Seit vielen Jahren gehört Brückmann zu den besten deutschen Torhütern – und zum Kreis der A-Nationalmannschaft. 24 Partien mit dem Bundesadler auf der Brust stehen in der Vita des gebürtigen Freiburgers.

„Ich freue mich sehr, bis 2025 für die Adler auflaufen zu können. Über eine Vertragsverlängerung musste ich nicht lange nachdenken. Meine Frau, meine Familie und ich fühlen uns in Mannheim sehr wohl. Ich möchte weiterhin so viele Spiele wie möglich für die Adler absolvieren und meine Einstellung zum Profisport als erfahrener Spieler an die jüngere Generation weitergeben – nicht mit lauten Tönen, sondern in der täglichen Arbeit, in der ich mit gutem Beispiel vorangehe“, sagt Brückmann selbst zu seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung.