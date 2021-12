Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach Sebastian Uvira wird ein weiterer frischgebackener Deutschland-Cup-Sieger bei uns als Gast auftreten. Diesmal begrüßen wir einen Mann, der in der Talentschmiede des EV Landshut ausgebildet wurde und mittlerweile eine feste Größe beim ERC Ingolstadt ist – Fabio Wagner.

Die Karriere des 26-Jährigen begann in seiner Heimat, genauer gesagt in der Jugend des EV Landshut. In der Saison 2013/14 schaffte er den Sprung in die Profimannschaft der Niederbayern und avancierte parallel dazu zum Nationalspieler und wurde zum Rookie des Jahres in der DEL2. Nur ein Jahr später folgte der Wechsel nach Ingolstadt, ehe er zweimal nach Kaufbeuren ausgeliehen wurde. Seit 2017 ist er ein fester Bestandteil der Schanzer und der deutschen Nationalmannschaft. Mit Ingolstadt debütierte er außerdem auch in der CHL.

Mittlerweile hat Wagner über 320 DEL-Spiele absolviert und gehört somit zu den erfahrenen Spielern in den Ingolstädter Reihen. Der ERC steht aktuell auf dem sechsten Platz in der DEL und hat nach wie vor das Erreichen der Playoffs als Saisonziel fixiert. Ist Wagner mit den bisherigen Leistungen zufrieden? Hat er noch weitere (persönliche) Ziele? Darüber und vieles mehr werden wir mit Wagner sprechen.

Und auch diesmal darf unsere Powerfragerunde nicht fehlen, um lustige Geschichten oder unfassbare Kuriositäten zu hören. Selbstverständlich gibt es hierbei auch für euch wieder die Möglichkeit, euch einzubringen: Habt ihr Fragen an Fabio Wagner, die euch schon immer interessiert haben? Dann schickt sie uns im Vorfeld über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram! Wir freuen uns über jede eurer Fragen!

Nicht vergessen: Schaltet am Donnerstag um 19:00 Uhr bei uns bei Instagram ein, um Fabio Wagner hautnah zu erleben!

Wer es bis dahin nicht erwarten kann, der sollte sich noch die letzte Folge mit Sebastian Uvira ansehen - es lohnt sich!