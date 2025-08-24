Die Testspiele am Sonntag

Füchse Duisburg überraschen gegen Amiens – Crimmitschau siegt im eigenen Turnier

Zwei Zweitligisten waren Gastgeber für Turniere an diesem Wochenende. Am Ende standen die Iserlohn Roosters und die Eispiraten Crimmitschau als Sieger fest. Oberligist Füchse Duisburg düpiert den französischen Erstligisten Gothiques d’Amiens.

Die Kassel Huskies haben sich beim eigenen Turnier um den Probonio-Preseason-Cup stark präsentiert. Der Zweitligist verlor nur knapp mit 3:4 gegen den DEL-Club Iserlohn Roosters. Im Endspiel gegen die Sauerländer agierten die Hessen lange Zeit auf Augenhöhe, allerdings zeigten sich die Gäste sehr effektiv. Nachdem Tyler Benson in der 51. Minute ein Powerplay zum Ausgleich für Kassel genutzt hatte, sorgte Julian Napravnik in doppelter Überzahl für den Iserlohner Siegtreffer. Im Spiel um Platz drei gewannen die Löwen Frankfurt mit 6:5 nach Verlängerung gegen die Düsseldorfer EG. Der Zweitligist aus dem Rheinland hatte in der 45. Minute das Tor zur 5:3-Führung erzielt, doch die Hessen glichen aus, ehe Chris Wilkie die Overtime nach 25 Sekunden beendete.

Beim CCM-Cup in Crimmitschau gewannen die gastgebenden Eispiraten Crimmitschau das Finale mit 7:4 gegen den Deggendorfer SC. Der Oberligist hielt bis zur Spielmitte mit, hatte früh geführt und im zweiten Abschnitt zwischenzeitlich zum 2:2 ausgeglichen. Danach wurde es deutlich. Im Spiel um Platz drei gewann der EC Bad Nauheim mit 4:2 gegen die Selber Wölfe. Die Roten Teufel entschieden die Partie durch zwei Treffer in den letzten fünf Minuten für sich.

Derweil überraschte der Oberligist Füchse Duisburg in seinem ersten Vorbereitungsspiel der Saison mit einem 5:3-Sieg gegen den französischen Erstligisten Gothiques d’Amiens. Der EVD hatte bereits mit 4:1 in einem ruppigen Spiel geführt, ehe es die Gäste in den letzten fünf Minuten noch einmal wissen wollten und auf 3:4 herankamen. Doch die Duisburger brachten den Sieg nach Hause. Sieben Sekunden vor dem Ende setzte Sandis Zolmanis per Empty-Net-Goal den Schlusspunkt für die Füchse im ersten Spiel unter Trainer Frank Petrozza. Besonders schick war Treffer Nummer eins, als Jack Bloem nach einem Doppelpass für Klavs Planics abtropfen ließ, der den Puck schließlich versenkte.

Die weiteren Ergebnisse:

Vienna Capitals – Grizzlys Wolfsburg 1:4 (in Klagenfurt)

Zürcher SC Lions – Straubing Tigers 1:3 (Vinschgau-Cup in Latsch)

HC Pustertal – ERC Ingolstadt 6:4 (Vinschgau-Cup in Latsch)

EHC Kloten – Nürnberg Ice Tigers 1:0 (Südtirol Summer Classic in Bozen / Spiel um Platz 3)

HC Bozen – HC Skoda Plzen 2:0 (Südtirol Summer Classic in Bozen / Finale)

EV Landshut – Villacher SV 4:3 n.V.

Klagenfurter AC – Starbulls Rosenheim 3:0

EV Füssen – Erding Gladiators 2:3 n.P.

HC Stadion Cheb – Icefighters Leipzig 3:2 n.P.

Kitzbüheler EC – Tölzer Löwen 1:4

Herner EV – Düsseldorfer EG (DNL) 5:0