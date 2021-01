10.0 Quote Iserlohn - 12.0 Quote Krefeld

Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Iserlohn Roosters empfangen am Freitagabend (20:30 Uhr) die Krefeld Pinguine. Wir zeigen euch wie ihr für das Spiel einen saftigen Quotenboost bekommt.

Die Krefeld Pinguine sind auch nach dem achten Spiel der Saison noch ohne Punkt in der Gruppe Nord der DEL. Gegen Wolfsburg gab es am Mittwoch eine 2:3-Heimniederlage. Jetzt geht es zu den heimstarken Roosters an den Seilersee. Iserlohn konnte bisher 10 der 12 möglichen Punkte zu Hause holen.

Beim beliebten Wettanbieter bet-at-home könnt Ihr Euch über einen Sieg eures Teams gleich doppelt freuen. Auf einen Sieg der Iserlohn Roosters bekommt Ihr eine erhöhte Quote von satten 10.00 – statt regulär nur 1.61. Für einen Sieg der Krefeld Pinguine bekommt Ihr eine erhöhte Quote von 12.00 – statt 5.00.

WIE MACHE ICH MIT?

Schritt 1: Klick‘ auf diesen Link, dann auf den Button „Jetzt wetten“ & melde dich sicher bei bet-at-home an.

Schritt 2: Zahle min. 10€ ein, z.B. via paysafecard, Klarna, GiroPay oder Kreditkarte.

Schritt 3: Zu den regulär angezeigten Quoten auf Sieg der Iserlohn Roosters oder Krefeld Pinguine wetten. Wichtig: Der erhöhte Gewinn wird am nächsten Werktag gutgeschrieben.

Weitere Informationen & die Teilnahme-Bedingungen findet Ihr hier.