Lesedauer: ca. 1 Minute

Am Samstagnachmittag um 16:30 Uhr empfangen die Kölner Haie die Adler Mannheim zur fünften Auflage des DEL Winter Games. Bei bet-at-home bekommt ihr einen exklusiven Quotenboost auf beide Teams. Wir zeigen euch wie es geht!

SO SICHERT IHR EUCH DAS ANGEBOT

Klickt auf DIESEN LINK und registriert Euch sicher & einfach bei bet-at-home Teilnahme-Button klicken. Tipp auf die ausgewählte erhöhte Wette platzieren! Quoten-Boost im Wettschein aktivieren! Wette gewonnen? Dann gibt’s für die Differenz zur realen Quote bis zu 40€ oben drauf!

Bei der fünften Auflage vom DEL Winter Game treffen die Kölner Haie zu Hause auf die Adler Mannheim. Gespielt wird unter freier Kulisse vor über 40.000 Zuschauern im Kölner Fußball Stadion. Es ist das erste Winter Game seit dem Ausbruch der Corona Pandemie. In den beiden Jahren zuvor musste das Winter Game jeweils abgesagt werden. Am Samstagnachmittag geht es trotz der aufregenden Kulisse aber auch ganz normal um Punkte in der DEL. Diese können beide gut gebrauchen. Mannheim möchte mit einem Sieg weiter den zweiten Tabellenplatz festigen und die Haie brauchen Punkte im Playoff-Kampf. Durch den exklusiven Quotenboost erhaltet ihr eine 10.5 Quote für einen Sieg der Kölner Haie und eine 10.0 Quote für die Adler Mannheim.

Bet-at-home gehört in Deutschland zu den bekanntesten Wettanbietern. Der Online-Buchmacher kann mit über 20 Jahren Erfahrung glänzen und besitzt alle Glückspiellizenzen in Deutschland. Zu den Stärken vom deutschen Buchmacher gehören die große Auswahl an Sport- und Livewetten und der mehrfach ausgezeichnete Kundenservice. Besonders Fußball steht dabei im Vordergrund. 100 verschiedene nationale und internationale Ligen hat bet-at-home zur Auswahl. Auch bei den Zahlungsmethoden kann das Börsen-geführte Unternehmen überzeugen. Neben dem beliebtesten Zahlungsmittel PayPal stehen auch die Kreditkarte, die Sofortüberweisung und viele andere Optionen zur Verfügung. Dazu bekommt jeder Kunde einen 100% Einzahlungsbonus bis zu 100€.