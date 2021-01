10.0 Quote für Augsburg - 11.0 Quote für Nürnberg

Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Nürnberg Ice Tigers gastieren am Sonntagnachmittag (14:30 Uhr) bei den Panthern aus Augsburg. Beide Teams sind noch ohne Erfolgserlebnis in dieser Saison und wollen den ersten Saisonsieg.

Vier Partien sind gespielt und die Nürnberg Ice Tigers stehen nur bei einem mickrigen Punkt. Den holte man im letzten Spiel vor dem Jahreswechsel gegen Schwenningen. Nicht mal einen Punkt haben bisher die Augsburger Panther. Alle drei Begegnungen gegen München, Schwenningen und Ingolstadt gingen verloren. Beide Teams sind also unter Druck und brauchen den ersten Saisonsieg. Die letzten vier Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams gingen immer jeweils an das Heimteam. Fraglich allerdings, ob der Heimvorteil ohne Zuschauer immer noch so groß ist.

Beim beliebten Wettanbieter bet-at-home könnt Ihr Euch über einen Sieg eures Teams gleich doppelt freuen. Auf einen Sieg der Augsburger Panther bekommt Ihr eine erhöhte Quote von satten 10.00 – statt regulär nur 1.96. Für einen Sieg der Nürnberg Ice Tigers bekommt Ihr eine erhöhte Quote von 11.00 – statt regulär nur 2.70.

WIE MACHE ICH MIT?

Schritt 1: Klick‘ auf diesen Link, dann auf den Button „Jetzt wetten“ & melde dich sicher bei bet-at-home an.

Schritt 2: Zahle min. 10€ ein, z.B. via paysafecard, Klarna, GiroPay oder Kreditkarte.

Schritt 3: Zu den regulär angezeigten Quoten auf Sieg der Augsburger Panther oder Nürnberg Ice Tigers wetten. Wichtig: Der erhöhte Gewinn wird am nächsten Werktag gutgeschrieben.

