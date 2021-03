10.00 Quote für Mannheim, 12.00 Quote für Iserlohn

Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Adler Mannheim empfangen am Montagabend (18:30 Uhr) die Iserlohn Roosters in der SAP Arena. Es ist das erste Spiel des erneuten Doppelspieltags. Am Dienstag geht es dann noch gegen Düsseldorf.

Den ersten Doppelspieltag der DEL-Hauptrunde 2020/21 haben die Adler Mannheim in der vergangenen Woche mit einer durchwachsenen Bilanz abgeschlossen. Nach einer deutlichen 5:0-Niederlage bei den Fischtown Pinguins konnte das beste Team der Süd-Gruppe mit 1:0 in Wolfsburg gewinnen. Vor dem kommenden Gegner Iserlohn warnt Co-Trainer Mike Pellegrims: „Iserlohn ist läuferisch extrem stark, sie haben offensiv viel Feuerpower und sind in Überzahl brandgefährlich. Sie spielen einen harten Forecheck." Die aktuelle Bilanz spricht aber klar für die Mannheimer. Während die Adler die letzten acht Heimspiele für sich entscheiden konnten, haben die Roosters ihre vergangenen vier Auswärtsspiele in Nürnberg, Bremerhaven, Berlin und Köln verloren. Der letzte Auswärtssieg ist schon über einen Monat her.

Beim beliebten Wettanbieter bet-at-home könnt Ihr Euch über einen Sieg eures Teams gleich doppelt freuen. Auf einen Sieg der Adler Mannheim bekommt Ihr eine erhöhte Quote von satten 10.00 – statt regulär nur 1.37. Für einen Sieg der Iserlohn Roosters bekommt Ihr eine erhöhte Quote von 12.00 – statt 5.60.

WIE MACHE ICH MIT?

Schritt 1: Klick‘ auf diesen Link, dann auf den Button „Jetzt wetten“ & melde dich sicher bei bet-at-home an.

Schritt 2: Zahle min. 10€ ein, z.B. via paysafecard, Klarna, GiroPay oder Kreditkarte.

Schritt 3: Zu den regulär angezeigten Quoten auf Sieg der Adler Mannheim oder Iserlohn Roosters wetten. Wichtig: Der erhöhte Gewinn wird am nächsten Werktag gutgeschrieben.

Weitere Informationen & die Teilnahme-Bedingungen findet Ihr hier.