Lesedauer: ca. 1 Minute

Beim Online-Wettanbieter bet-at-home bekommt ihr eine 10€ Gratiswette für die DEL-Playoffs! Dazu könnt ihr euch noch zusätzlich den Willkommensbonus sichern!

So sichert ihr euch das Angebot

1. Klickt auf DIESEN Link und meldet euch sicher bei bet-at-home an.

2. Verifiziert euren Account.

3. Ihr bekommt die Gratiswette gutgeschrieben.

4. Viel Spaß mit eurer 10€ Gratiswette!

Alle Eishockey-Fans können sich bei bet-at-home eine 10€ Gratiswette sichern. Zusätzlich zu der Freiwette gibt es beim lizensierten Wettanbieter einen ansprechenden Willkommensbonus von 50% auf die erste Einzahlung bis zu 100€! Schon seit 1999 ist bet-at-home auf dem Markt aktiv und gehört zu den erfolgreichsten Sportwetten Anbietern in Deutschland. Dabei überzeugt der Bookie nicht nur mit einem vielseitigen Wettangebot, sondern punktet außerdem mit einem abwechslungsreichen Angebot an attraktiven Sonderaktionen und Boni. Der Anbieter mit deutschen Wurzeln bietet akzeptiert außerdem als einer der wenigen PayPal als Zahlungsmethode. Das Börsen-geführte Unternehmen hat diverse Glücksspiellizenzen, unter anderem aus Deutschland und Malta, die keinerlei Zweifel in Sachen Sicherheit und Seriosität lassen.