Gastgeber am Samstag und Sonntag ist der ERC Ingolstadt

EWHL-Eurocup-Finale ist reine DFEL-Angelegenheit

17.10.2025, 14:43 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Frauen des ERC Ingolstadt sind die diesjährigen Gastgeberinnen des Eurocup-Finals, das unter dem Dach der Europäischen Frauenhockeyliga (EWHL) ausgerichtet wird. Bereits an diesem Samstag, 18. Oktober, und Sonntag, 19. Oktober, finden die Halbfinalpartien und die Finals in der Saturn-Arena statt.

Das gesamte Teilnehmerfeld des finalen Turniers setzt sich aus Mannschaften der deutschen Blossom-ic DFEL zusammen. Die Teams des ECDC Memmingen Indians, ERC Ingolstadt, Hokiklub Budapest und der Eisbären Juniors Berlin haben ihre Gruppenphase erfolgreich absolviert und sich somit für das finale Turnier qualifiziert.

Die Titelverteidigerinnen des Eurocups sind die Frauen des EV Zug. Das Team aus der Schweiz konnte sich im Finale des Vorjahr, gegen die Mannschaft des ECDC Memmingen Indians durchsetzen.

Spielplan des EWHL-Eurocups:

18.10.2025, 16:00 Uhr: ERC Ingolstadt – ECDC Memmingen Indians

18.10.2025, 19:00 Uhr: Hokiklub Budapest – Eisbären Juniors Berlin

19.10.2025, 10:30 Uhr: Spiel um Platz 3

19.10.2025, 13:15 Uhr: Finale

DEB-Leistungssportreferentin Frauen Ronja Jenike: „Wir freuen uns über ein Finale in der EWHL, das ausschließlich von Mannschaften unserer Blossom-ic DFEL bestritten wird. Zusätzlich begrüßen wir es, dass die finalen Spiele des Eurocups in einer unserer heimischen Arenen ausgetragen werden. Wir sind davon überzeugt, dass der ERC Ingolstadt gemeinsam mit den Betreibern der Saturn Arena, eine hervorragende Kulisse für das Finalturnier schaffen wird. Dass wir hier ein rein von der höchsten deutschen Fraueneishockeyliga besetztes Turnier erleben werden, spricht für die Qualität der Blossom-ic DFEL.“