Lesedauer: ca. 1 Minute

​Auch in der kommenden DEL-Saison wird der Kanadier Evan Jasper im Trikot der Bietigheim Steelers spielen.

Der 30-Jährige kam im Februar 2021 aus Frankreich nach Bietigheim und wird nun in seine dritte Saison bei den Schwaben gehen. Der Dauerläufer war in der vergangenen Spielzeit neben Alex Preibisch der einzige Spieler, der alle 56 Saisonspiele absolvierte. Mit seinen 17 Toren und 24 Vorlagen, hatte Jasper maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt.



Geschäftsführer Volker Schoch: „Unser Dauerläufer und unerbittlicher Kämpfer wird weiter unsere Gegner beschäftigen und für Unruhe vor deren Tor sorgen. Evan kam im letzten Jahr während der Aufstiegssaison als unterschätzter Spieler nach Bietigheim und hat sich stetig weiterentwickelt. Er ist auf dem Eis und in der Kabine ein wichtiger Teil der Steelers geworden.“

Trainer Daniel Naud: „Evan ist ein Spieler, der niemals aufgibt und die richtige Einstellung mitbringt. Auch in der neuen Saison wird er durch seine Schnelligkeit die gegnerischen Verteiger vor große Probleme stellen.“